El primer triomf de l’any aconseguit en la jornada anterior contra el Getafe (2-0) no va tenir la continuïtat desitjada a València. És cert que l’Espanyol va sumar almenys un punt contra el Llevant (1-1), però s’esperava una mica més al camp d’un cuer que va ser millor i que mereixia la victòria. L’equip periquito va marcar en l’únic tir a porteria i va encaixar l’empat després de la lesió de Diego López. El jove Joan García, que tampoc va tenir una estrena afortunada contra l’Elx al gener, va fallar en una sortida que va acabar condemnant els blanc-i-blaus.

Una vegada trencat el malefici que semblava perseguir el club català durant el 2022, s’esperava una resposta positiva davant un rival atabalat per la seva situació. El bloc d’Alessio Lisci havia mostrat símptomes de vida en les últimes jornades, amb golejada inclosa a la seva última cita a casa, però l’ensopegada a Bilbao aportava encara més drama. Mentre els valencians arribaven amb aquesta angoixa, els catalans se sentien alleujats per la seva última victòria.

Idèntic onze

Vicente Moreno no va tocar ni una sola peça amb la idea de repetir una actuació convincent. No va passar en un primer temps molt discret en què es va assemblar al bloc insuls que ha decebut durant tota la temporada fora de casa. El Llevant, molt més intens i compromès, va dominar l’equip català des del començament. De Frutos va ser la principal arma en un xoc sense el lesionat Morales, el jugador més desequilibrant.

Sense protagonisme amb la pilota i lluny de la seva millor versió, l’Espanyol es va limitar a contenir el rival. La millor ocasió la va tenir el jove Pubill, que va rematar tan malament com va poder una passada de Bardhi, que li va posar amb safata el gol (m. 27). De Tomás, molestat per Duarte, va malgastar l’única aproximació decent d’un Espanyol obtús que va marxar al descans sense tirar a porteria.

La llum de Darder

El guió va donar un tomb a la segona meitat gràcies a la inspiració de Sergi Darder, el jugador que sempre posa la llum en la foscor periquita. Una fantàstica passada del balear va permetre a Puado batre Cárdenas (m. 50) per posar per davant els periquitos. No va canviar gaire la tendència en el joc i Diego López va desbaratar un un contra un davant De Frutos. El Llevant dominava però no marcava.

Lisci va moure l’arbre amb un triple canvi a la recerca d’una de remuntada necessària. Quedava mitja hora i els dos equips van topar amb la desgràcia a similars accions. Les testarades de Vilhena (m. 62) i Pubill (m. 66) es van estavellar al pal abans de la lesió muscular del meta periquito. Joan García es va posar sota pals i es va equivocar en la primera aproximació local, un centre de Franquesa cabotejat per Dani Gómez després d’una mala sortida del jugador del planter.

Embarba va tenir l’última oportunitat d’un Espanyol que no va merèixer més. «Sempre que no guanyes la sensació és dolenta. Ells es jugaven la vida i estan en un bon moment. Teníem el partit on volíem, però ens va faltar matar-lo. Tenim un accident i se’ns va escapar per un error. S’ha acceptar amb naturalitat i donar-hi normalitat», va reflexionar Vicente Moreno.