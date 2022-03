El diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha participat, aquest divendres 11 de març, en la presentació del 70 Ral·li Motul Costa Brava, que es disputarà del 17 al 20 de març. La prova, la més antiga del calendari automobilístic estatal, aplegarà enguany 181 equips que competiran per trams mítics de les carreteres gironines.

En l'acte, al pont de Pedra de Girona, Jordi Masquef ha recordat que el Ral·li va tenir un paper important, des del seu inici, en la difusió de la marca turística «Costa Brava Girona», i que ara «ja consolidada la marca», la prova «segueix tenint molta importància des del punt de vista turístic». Jordi Masquef ha explicat que la Diputació hi seguirà donant suport perquè aquesta col·laboració «és un binomi d'èxit que ha de durar molts anys».

Pel que fa a la dimensió estrictament esportiva del Ral·li, Jordi Masquef s'ha referit a les elevades xifres de participació, a l'alt percentatge de competidors estrangers i, molt especialment, a l'increment de dones en competició i al programa «MotorDona», que fomenta la presència femenina en el món del motor, i en què participa la corporació. «Com a Diputació, hi som presents i hi seguirem sent, perquè entenem que això ha de ser el futur», ha conclòs.

El Ral·li, que va néixer el 1953, torna a les dates tradicionals després del parèntesi de la pandèmia, i obrirà el calendari del Campionat Europeu de Ral·lis Històrics de la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA). Les diverses categories del Ral·li són puntuables també per als campionats espanyol i català de l'especialitat. El Ral·li Costa Brava es va reconvertir en una prova de vehicles històrics el 2010. Anteriorment, de 1972 a 1987, va ser una prova puntuable per al Campionat Europeu de Ral·lis, i de 1988 a 2004 (durant la seva fusió amb el Ral·li Catalunya) va puntuar per al Campionat del Món.

La participació tindrà aquest any un marcat caràcter internacional, amb més de la meitat dels 181 vehicles vinguts de l'estranger. Hi ha noms mítics, com els de Tony Fassina i Rudy Dalpozzo, guanyadors el 1982, que conduiran un Lancia Stratos, i Lucky Battistoli i Fabrizia Pons, vencedors els anys 2015 i 2017, amb un Lancia Delta Integrale.

Es triplica la representació femenina

La prova comptarà aquest any amb una destacada participació femenina: 13 pilots i 46 copilots, la qual cosa suposa triplicar les xifres de l'any anterior. El Ral·li és també la competició amb què arrenca el nou programa «MotorDona», que té com a objectiu promoure la participació i el talent femení en el món de l'automobilisme clàssic.

Han participat també en l'acte de presentació el regidor d'Educació, Esports i Joventut de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran; la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Anna Caula; el president de Club RallyClassics, Àlex Romaní, i la cap de comunicació de Motul Ibérica, Júlia de Francisco. En la foto de grup hi han pres part també l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el vicepresident de la Federació Catalana d'Automobilisme, Josep Serrat.