Les victòries sempre aporten tranquil·litat i minimitzen els mals moments. A l’Espanyol li va venir de meravella el triomf de la jornada passada davant el Getafe (2-0). L’equip periquito portava un any nefast, amb 3 punts de 21 de possibles i la sensació que qualsevol altre fiasco podia fer de veritat saltar les alarmes. No va ser així. Els homes de Vicente Moreno van reaccionar a casa i aquest dissabte (14.00 hores) afronten la cita contra el cuer amb més calma.

Enrere ha quedar el tram més dur de calendari amb duels consecutius contra Barça, Sevilla i Vila-real. El Getafe va sucumbir a Cornellà i ara toquen Llevant i Mallorca, dos rivals que lluiten per no descendir, especialment l’equip valencià, que tanca la taula i no té marge d’error. El tècnic blanc-i-blau no se’n fia: el cuer ha sumat 7 dels 12 últims punts en una lluita a la desesperada per escapar-se d’un drama que va viure l’Espanyol fa dos anys.

Tornar a guanyar

«El moment que viu actualment el Llevant no té res a veure amb la seva classificació. Compta amb grans jugadors i han tingut bons entrenadors. De vegades quan entres en una mala dinàmica costa sortir», va apuntar Moreno, que va recordar els conflictes per imposar-se en la primera volta (4-3). «Després de l’últim partit, volem tornar a guanyar, com diria Luis Aragonés. No serà fàcil perquè ells volen el mateix».

El preparador medita repetir el mateix onze de la setmana passada. Calero, titular davant el Getafe, i Sergi Gómez pugnen per acompanyar Cabrera. El rival té la baixa capital de Morales per una contusió al genoll. «Quan un equip està en una situació dramàtica existeix un risc perquè tenen un plus. Ens agradaria haver aconseguit millors resultats a domicili. És una motivació per al pròxim enfrontament», va afegir el preparador valencià.

Només un triomf

L’Espanyol, golejat a Vila-real a la seva última sortida (5-1), només suma una victòria fora de casa, l’aconseguida a Mestalla el 31 de desembre passat. «El balanç de l’equip en els últims quatre partits té més coses positives que negatives. Si ens mantenim en la línia que hem mostrat últimament estarem a prop de guanyar», va proclamar Vicente Moreno. El Llevant va golejar l’Elx (3-0) en l’últim duel disputat al seu estadi.