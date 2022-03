Potser Varna passi a la història com el lloc on tot va canviar. Perquè a la ciutat búlgara, seu en els últims dies del Campionat d’Europa d’handbol platja, la selecció noruega femenina s’ha atrevit a desafiar la normativa que exigeix que les dones competeixin amb biquini, una cosa que consideren discriminatòria, antiquada, que sexualitza gratuïtament l’esportista i que fins i tot pot resultar negatiu per al desenvolupament d’aquest esport. L’equip nòrdic va disputar el partit pel bronze (que es va penjar la selecció espanyola) amb malles, posant sobre la taula el debat sobre aquesta norma que el vòlei platja, per exemple, va abolir en els Jocs Olímpics de Londres (després d’estar vigent a Sydney, Atenes i Pequín). Aquest 2012 l’Associació Internacional de Boxa també va intentar que les púgils lluitessin amb faldilla i poc abans la FIBA va mirar d’imposar a les basquetbolistes jugar amb vestits ajustats, per posar altres exemples.

«Pensava que aquestes coses ja no passaven», afirmava l’exjugadora noruega de voleibol Merita Berntsen Mol. Noruega, amb el recolzament de Suècia, ja va protestar abans de la disputa d’aquest Europeu d’handbol platja (un esport espectacular que va optar a ser olímpic el 2024) i va demanar que qui ho volgués pogués jugar amb malles, però la Federació Europea d’Handbol (EHF) es va mantenir ferma esgrimint el reglament. Als homes se’ls exigeix que vesteixin «samarretes sense mànigues i ajustades». A la part inferior, la norma parla per a ells de «pantalons curts», i, «sempre que no siguin gaire folgats», afegeix el text, «poden ser més llargs, però han de quedar 10 centímetres per sobre de la ròtula».

Amb les dones s’aprecien més exigències: «Els tops femenins [un disseny amb l’estómac al descobert] també han de ser ajustats, amb cises àmpliament retallades per l’esquena». I les diferències segueixen amb la part inferior de la indumentària: «Les jugadores han de portar biquinis inferiors amb talla ajustada i tall en angle ascendent cap a la part superior de la cama. El costat ample ha de ser d’un màxim de 10 centímetres». En el vòlei platja la norma reduïa la tela encara més, a només 6 centímetres.

Amb tot, les jugadores noruegues estaven disposades a desafiar la normativa i començar l’Europeu sense ajustar-se al codi de vestimenta, però les pressions van ser molt fortes. «Primer ens van dir que rebríem una multa de 50 euros per persona i partit, cosa que suposaria una sanció de 5.000 euros. I vam respondre que d’acord», va dir la seva capitana, Katinka Haltvik, a la radiotelevisió pública noruega (NRK). «Però després ens van dir que la quantitat podria augmentar en cada partit i ens van amenaçar amb altres penalitzacions sense especificar. Just abans del primer partit ens van advertir que ens desqualificaríen, així que ens vam veure forçades a jugar amb biquini», va dir desolada. L’EHF va confirmar el relatiu a les multes, però nega que amenacés d’expulsar l’equip de l’Europeu.

El president de la federació noruega, Kåre Geir Lio, va qualificar d’«enutjosa i descoratjadora» la reacció de l’EHF. «Pagaríem feliços la multa si és que es tracta d’això. En això l’equip té tot el nostre recolzament». Lio va explicar que fa anys que una comissió tracta que es modifiqui la normativa, que s’ha portat a diversos congressos de l’EHF i que fins i tot han tingut la promesa que es resoldria el problema, però «encara no ha passat res». «És molt trist per les jugadores que han de lidiar amb tot això», afirma. Noruega enviarà una carta de protesta a la federació europea amb el recolzament de Suècia, Dinamarca i França.

«Hem perdut jugadores pel biquini»

El mateix seleccionador gal, Valérie Nicolas, assegura que «si no ha canviat res abans del pròxim campionat», ell mateix pressionarà perquè les seves jugadores vesteixin com vulguin. «I acceptarem les conseqüències que això porti». Lluny de ser un caprici, Nicolas esgrimeix motius inapel·lables per canviar aquesta normativa. «Hem perdut jugadores per culpa de la vestimenta. Les jugadores em diuen que no se senten a gust, que se senten despullades i observades. Aquest és un esport amb molt moviment i el biquini entorpeix», diu el tècnic, que afegeix: «També suposa un problema en relació amb la menstruació, per no parlar de la religió».

Després d’acatar la norma fins a semifinals, on van caure eliminades per Dinamarca, les jugadores noruegues van optar per disputar la final de consolació amb malles. Va guanyar Espanya per dos sets a zero i es van quedar sense medalla, però van aconseguir una victòria molt més important.