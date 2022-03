El Club Waterpolo Figueres va celebrar la seva posada de llarg el passat 6 de novembre del 2021 amb motiu de la temporada 21/22. Enguany, l’entitat presidida per Gemma Comas ha augmentat el nombre de jugadors a la base, ha recuperat el sènior femení i el conjunt de veterans per fer créixer l’entitat fins a més de setanta socis en total, amb un cos tècnic format per Clàudia Oros (benjamí, aleví i infantil) i Àlex Sanchis (cadets, absolut masculí i absolut femení).

Com a principal novetat, l’equip de noies es troba entrenant regularment a la Piscina Municipal de Figures. Amb la voluntat de recuperar l’esport femení en aquesta disciplina, el club ha posat a disposició les instal·lacions i els mitjans per recuperar un equip que s’ha perdut a Figueres amb el pas dels anys. «L’any que ve volem intentar que entrin a competir», explica el club, ja que, actualment, l’equip únicament entrena i es prepara per al pròxim curs. En paral·lel a les novetats, un cop per setmana, els veterans o màsters entrenen per primera vegada sota la disciplina del club, una fórmula per eixamplar la base social de l’entitat a través dels veterans d’aquest esport.

Tanmateix, aquest any, possiblement, se celebrarà un casal d’estiu per a nens i nenes de l’Alt Empordà enfocat en el waterpolo, una convocatòria que s’obrirà pròximament per tal de fer difusió d’aquest esport a la ciutat, igual que les activitats que s’esperen celebrar per les Fires i Festes de la Santa Creu d’aquest any. La idea és poder celebrar una jornada de portes obertes, un atractiu que més d’un club de la ciutat aprofita per mostrar l’entitat a la població. Dins aquesta línia d’accions, gràcies a l’Ajuntament, el club ha pogut reprendre l’activitat de waterpolo un dia amb els alumnes de 3r de les escoles que van a fer intensiu de natació.

Una demanda històrica

«L’Ajuntament hauria de fer el possible per tenir uns horaris raonables. Som conscients de les limitacions, però també pensem que els petits del club no poden fer entrenament amb pilota amb condicions i, per tant, és molt complicat tirar endavant i créixer», explica l’entitat sobre una de les demandes històriques de molts esports figuerencs: la falta d’instal·lacions.