La sorpresa de la jornada l’ha signat el Verges després de superar el Viladamat (3-0). Els de Botxi no han pogut imposar-se davant els locals, que representen la primera ensopegada de la temporada per un Viladamat que perd momentàniament el lideratge en pro a l’Atlètic Bisbalenc d’Albert Albert, això sí, amb una jornada menys que els baixempordanesos.

Tanmateix, el Portbou continua en plena forma després de superar La Jonquera B aquest cap de setmana i aconseguir la cinquena victòria consecutiva, gràcies als gols de Mutarr Jallow (60’) i Pablo Antolin (90’). Els costaners escalen fins a la cinquena posició i deixen la irregularitat de l’inici de curs com a un capítol passat.

A Quarta Catalana, al grup 30, l’Agullana ha aprofitat aquesta jornada de descans de l’Esplais per posar-hi una mica més de pressió. Els fronterers han guanyat a Lladó (0-3) i s’escapa fins a sis punts per sobre els castellonins com a líders en solitari. Això sí, amb una jornada més, però sumant la cinquena victòria consecutiva.