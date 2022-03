Dues alegries a destacar aquest cap de setmana en la jornada altempordanesa de bàsquet. El Prisco-l’Escala i l’Escolàpies de Tercera Catalana són els dos únics equips que han sumat el triomf aquest cap de setmana. A partir d’aquí, Adepaf, Vilafant masculí i femení han perdut, més enllà del descans de l’Escala femení i el CB Castelló.

Començant per la Primera Catalana, l’Adepaf ha ensopegat estrepitosament aquest cap de setmana contra el Vic (91-55). Els figuerencs, amb tres baixes a l’equip, s’han vist superats per un Vic molt intens físic i encertat. Quan queden quatre jornades per acabar la lliga, els altempordanesos competiran en el play-off final que decidirà qui se salva i qui no a la categoria, focalitzant esforços per a aquella fase de la temporada.

Una categoria per sota, a Segona Catalana, el Bàsquet Vilafant femení ha perdut davant el Torelló per un ajustat 43-48 i el Prisco-l’Escala ha descansat aquest cap de setmana. Les escalenques ocupen la setena posició amb un balanç de set victòries i sis derrotes, mentre que les vilafantenques són penúltimes amb tres victòries i onze derrotes, abans de rebre el Tona i visitar el Blanes respectivament la pròxima jornada de lliga.

En la mateixa categoria, però en masculí, el Bàsquet Vilafant no ha pogut superar aquest cap de setmana el Vilatorta (73-60). L’únic representant altempordanès de la categoria ocupa la novena posició amb sis victòries i dotze derrotes, abans de visitar la pista del Tordera aquest cap de setmana que ve.

A Tercera Catalana, l’alegria de la jornada l’ha signat el Prisco-l’Escala amb un contundent 72-97 a la pista de l’Escola Pia d’Olot. Amb dotze victòries i una derrota, ocupen la tercera posició, amb dues jornades pendents, abans de rebre la visita del Fontajau In2In. Tanmateix, l’Escolàpies Figueres s’ha imposat davant el Ceset B (77-55) per situar-se en la setena posició amb cinc victòries i nou derrotes, abans de visitar el Fontocberta. El Castelló, per la seva banda, no ha competit aquest cap de setmana.