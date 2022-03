Cap de setmana accidentat dels equips altempordanesos a Primera Catalana. I és que l’Escala ha perdut contra el Palamós en el derbi gironí (5-2) i La Jonquera no ha pogut retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana contra Les Franqueses (4-0).

Els escalencs han començat el derbi amb el gol de Henry (6’), però València ha empatat poc després (29’). Marc Bech, el jugador del Figueres cedit al Nou Miramar, ha tornat a posar per davant els homes de Sepu (39’), però Alaminos, exjugador escalenc, ha empatat des del punt de penal just abans del descans (43’). A partir d’aquí, una segona meitat per a oblidar de l’equip altempordanès ha deixat el triomf final dels homes de Mario Fernández (5-2). Amb aquesta, l’Escala suma tres derrotes consecutives, una dinàmica que l’ha tret del lideratge davant la Montañesa, que s’escapa amb sis punts d’avantatge a la classificació i una dinàmica positiva que fa sumar l’equip setmana rere setmana.

Per la seva banda, La Jonquera suma la segona derrota consecutiva i torna a ser cuer de la categoria després de perdre contra Les Franqueses.