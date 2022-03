El Peralada ha perdut aquesta tarda el seu partit per la mínima a casa contra el Sant Andreu. Els barcelonins n'han tingut prou amb un gol de Fassani al minut 51 per endur-se els tres punts del Municipal i fer encaixar la segona derrota seguida dels xampanyers. Amb aquesta desfeta, l'equip entrenat per Héctor Simón es desenganxa una mica més de les posicions d'ascens a Segona RFEF.