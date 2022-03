El Barça té la Primera Iberdrola a punt. Les blaugranes poden proclamar-se campiones aquest diumenge (12.00 hores) si aconsegueixen sumar contra el Madrid en el clàssic que es disputarà a l’Estadi Johan Cruyff. Jonatan Giráldez buscarà així aixecar la setena Lliga per al club i la tercera consecutiva després de les dues aconseguides amb Lluís Cortés a la banqueta.

La primera oportunitat que tenien les blaugranes per cantar victòria va ser aquest cap de setmana. La victòria contra l’Alabès, unida a la punxada de la Reial Societat i l’empat en l’Atlètic-Granadilla hagués donat el títol a les catalanes, però les ‘txuri-urdin’ van remuntar contra l’Eibar (2-1) i les matalasseres es van desfer de manera contundent de les tenerifenques (4-1).

Ple a casa

El diumenge 13 de març del 2022 a les 12.00 hores el Barça rep un Madrid en dinàmica ascendent que suma set victòries consecutives en Lliga. Aquesta vegada no hi ha carambola possible, si les blaugranes aconsegueixen un punt seran matemàticament campiones de la Primera Iberdrola. És a dir, l’empat els serveix per aconseguir-ho.

El club va anunciar la setmana passada que les entrades per al partit s’han esgotat. L’Estadi Johan Cruyff es vestirà de luxe per al seu equip, que si es proclama campió sumarà el segon títol aquest any, després de guanyar la Supercopa d’Espanya a Madrid.