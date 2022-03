Almenys 22 persones han resultat ferides, dues de gravetat, després d’una baralla multitudinària entre aficionats dels clubs de futbol mexicans Querétaro i Atlas durant la disputa que va sorgir a última hora del partit de dissabte a l’estadi Corregidora (de l’equip de Querétaro), al centre del país.

La Coordinació de Protecció Civil de l’Estat de Querétaro ha informat a Twitter que 22 persones van resultar ferides, nou de les quals van ser traslladades a l’Hospital General, dues d’elles en estat greu. Els incidents van començar cap al minut 60 de la trobada, quan centenars d’aficionats dels dos equips es van enfrontar en una baralla massiva i molts van envair el terreny de joc, situació que va obligar a suspendre el partit.

La Lliga Mexicana de Futbol ha suspès la jornada com a gest de repulsa pels incidents. «Condemno rotundament la violència del dia d’avui a l’estadi Corregidora. L’empresa propietària de Gallos i institucions hauran de respondre pels fets. He donat instruccions perquè s’apliqui la llei amb totes les conseqüències. A Querétaro no hi ha impunitat», ha fet saber el governador de l’estat, Mauricio Kuri, en un missatge de Twitter recollit pel diari ‘El Universal’.

Tendré en unos minutos una reunión con los responsables de Seguridad Pública y Gobierno.



Por ello, he pospuesto mi salida a Europa en gira de atracción de inversiones hasta que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades, por acción u omisión. — Mauricio Kuri (@makugo) 6 de marzo de 2022

El governador ha afegit que ha donat instruccions a la Secretaria de Seguritat Pública perquè ajudi en tot el necessari a la fiscalia estatal per trobar «aquests malfactors al més aviat possible». «Aquests no són fanàtics, són frenètics, i als frenètics els farem caure el pes de la llei», ha assegurat el governador.