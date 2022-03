El capità del Betis, Joaquín Sánchez, va resumir l’estat de felicitat en què s’ha instal·lat el beticisme amb la classificació per a la <strong>final de la Copa del Rei</strong> contra el <strong>Rayo Vallecano</strong> amb la sentència: «Que bonic que és ser del Betis».

«Amb els anys ens tornem ‘gilipolles’», va dir per resumir el seu estat anímic Joaquín al terme d’un partit en què va ser clau al sortir en els moments d’angoixa, fer la passada que va donar origen a l’empat bètic de Borja Iglesias al gol rayista de Bebé, i que va estar a punt de posar-hi la cirereta amb un gol que no ho va ser per molt poc.

Joaquín va confessar a la televisió del club que Borja Iglesias, autor del gol de la victòria bètica, li deia en la celebració «però, per Déu, ‘Joaqui’, això què és», mentre que l’extrem no parava de lloar la gestió del Betis des de dalt fins a l’últim assistent o cuiner, tots en una manera de fer de la qual havien de sortir «coses boniques».

Explosió d’alegria

Abans, els més de 50.000 bètics que havien anat al Benito Villamarín van explotar amb els seus jugadors quan l’àrbitre Juan Martínez Munuera va xiular el final d’un partit agònic contra el Rayo Vallecano que els va donar pas a la gran final de la Copa del Rei, el 23 d’abril a La Cartuja, una festa a què es va afegir fins i tot la mascota bètica, Palmerín.

«No pesa gens el Palmerín», va fer broma Joaquín, que va baixar la pilota al terra de la realitat i va dir que ara cal disfrutar el moment i centrar-se des d’ara mateix en el pròxim partit de lliga de diumenge que ve contra l’Atlètic de Madrid al Villamarín.

En idèntics termes d’eufòria pel dia i realisme pel que tenen pendent en les tres competicions en què el Betis està immers, es van pronunciar jugadors com Édgar González, el francès Nabil Fekir, Borja Iglesias i l’argentí Germán Pezzella, que va qualificar de «bogeria l’estat de felicitat» del beticisme.

«Hem patit molt»

El seu compatriota Guido Rodríguez, puntal defensiu com no n’hi ha d’altre, va abandonar per uns moments la serietat aparent per afirmar que cal «consagrar això de la millor manera» possible, després d’un partit que sabien «que seria molt dur».

«Hem patit molt, però hi estem i gràcies a Déu, però cal guanyar la Copa», va dir Fekir, a qui el president verd-i-blanc, Ángel Haro, va apuntar que cal seguir i que «un treballa per fer feliços els bètics», que «s’ho mereixen tot».

Haro va considerar que «aquests «moments de felicitat serveixen per consolidar el projecte», un Betis «consistent» que, mentre el seu president es pronunciava en to institucional, ja s’havia esplaiat a la gespa amb els seus jugadors, al vestidor i als carrers veïns al Villamarín.