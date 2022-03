Setmana tranquil·la al Camp Nou després de classificar-se per als vuitens de final de l’Europa League i encadenar deu jornades sense perdre en la Lliga, amb una última gran victòria davant l’Athletic Club (4-0). Després d’uns dies de desconnexió, els culers van tornar a la gespa dijous per preparar una altra data clau en la lluita per mantenir els llocs que donen accés a disputar la Champions League la temporada vinent.

Al davant hi haurà un Elx que no perd cap partit de Lliga com a local des del 21 de novembre del 2021, quan va caure contra el Betis per un contundent 0-3. Des d’aleshores, quatre victòries i un empat a l’Estadi Martínez Valero, convertit en fortí. L’arribada de Francisco a la banqueta frangiverda ha insuflat un aire nou a un equip que està vuit punts per sobre dels llocs de descens i que vol tancar al més aviat possible la permanència en la seva segona temporada després de la tornada a Primera Divisió.

Camí del gol

Els il·licitans tenen quatre baixes per rebre el Barça. Bigas es va fer una lesió muscular contra el Llevant la setmana passada, Palacios fa dues jornades que està de baixa per un problema als isquiotibials i Pastore continua recuperant-se d’unes molèsties en un bessó. A aquests lesionats s’hi afegeix l’absència de Gumbau, ja que va ser expulsat la jornada passada, i la del noi del planter John Chetauya, que segueix amb problemes en un turmell.

Per allargar el bon moment en la Lliga, el Barça haurà de mantenir el bon nivell mostrat les últimes setmanes. Sembla que Xavi Hernández ha trobat el camí a seguir, i els últims resultats així ho corroboren. En quatre dels sis partits disputats el mes de febrer, els catalans van marcar quatre gols que els van permetre no perdre pistonada. Això sí, l’assignatura pendent continua sent l’aspecte defensiu: els sis gols encaixats en els últims vuit partits posen el focus a la rereguarda.

La llista de lesionats s’escurça per als blaugrana després de la tornada de Memphis i Lenglet davant l’Athletic. ‘Només’ queden quatre futbolistes a la infermeria, entre els quals hi ha Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Balde i Ansu Fati.

Quan es juga l’Elx-Barça de Lliga

El partit corresponent a la jornada 27 de Lliga entre l’Elx i el Barça es disputarà a l’Estadi Martínez Valero diumenge 6 de març del 2022 a les 16.15 hores i es podrà seguir en directe per Movistar LaLiga.