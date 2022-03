Els Jocs Paralímpics de Pequín, que se celebren a la capital xinesa fins al 13 de març, van quedar inaugurats després d’una cerimònia molt emotiva en la qual la delegació ucraïnesa es va emportar els aplaudiments més grans dels espectadors i el president del Comitè Paralímpic Internacional, el brasiler Andrew Parsons, va fer un al·legat contra la guerra i va acabar el seu discurs cridant «pau».

La cerimònia va començar amb un grup d’esquiadors i esportistes de snowboard xinesos descendint fins al centre de l’estadi, des d’on van saludar la llotja d’autoritats, en la qual eren presents el president de la Xina, Xi Jinping, i el president de l’IPC, Andrew Parsons.

Després d’aquest primer acte, un grup d’esportistes xinesos va passejar la bandera xinesa per l’estadi, al ritme de l’himne nacional, fins a col·locar-la en un pal per posteriorment ser hissada. A Pequín han acudit representants de 46 Comitès Paralímpics nacionals per participar en 78 esdeveniments de medalles en sis esports.

El país amfitrió, la Xina, participa en aquests Jocs amb 96 esportistes, més del triple de la que va ser la seva delegació més nombrosa (26) a Pyeongchang 2018. De totes les delegacions que van desfilar, en les quals no hi va haver cap representant del continent africà, la que més aplaudiments es va emportar va ser la ucraïnesa, que va realitzar el passeig amb la seva bandera en quart lloc.

Els esportistes que no van ser a Pequín, malgrat estar a la Xina des de fa uns dies, són els russos i bielorussos, que han sigut exclosos pel Comitè Paralímpic Internacional (IPC) a causa de les amenaces d’altres països de no participar si hi eren ells.

Un món més inclusiu

Després de la desfilada va prendre la paraula Cai Qi, president del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Pequín, i Andrew Parsons, màxim dirigent de l’IPC. «Vull enviar un missatge de pau en aquests temps tan horribles. No volem la guerra. L’odiem. S’ha de parlar de diplomàcia. La Treva Olímpica i Paralímpica acordada en la 76 Assemblea ha de ser respectada. Pretenem un món més inclusiu, amb menys discriminació, sense conflictes i sense ignorar les minories ni conflictes», va dir Parsons.

«L’esport ha d’ajudar a unir la humanitat. El moviment paralímpic ha d’estar més unit que mai contra els que violen aquest tipus de drets. No volem divisions. L’esport ha de transformar la vida de les persones als països», va confessar el dirigent brasiler, que va acabar el seu discurs cridant «pau».

Després dels discursos oficials, els focs artificials van il·luminar el cel de Pequín de color morat, i van donar pas a una representació de les diferents discapacitats (físiques, visuals, paràlisi cerebral) que pateixen els esportistes que participen en els Jocs.

Relleu de la torxa

Aquest muntatge va acabar quan dos nens van sortir d’una multitud que estava ballant en el centre de l’estadi i es van acostar a un home invident per pintar-li amb un retolador de color vermell, verd i blau el símbol paralímpic a la mà esquerra que després va aixecar en senyal de pau.

Aquest gest simbòlic, de nou amb el rerefons del conflicte que es viu a Ucraïna que va presidir tota la cerimònia, va acabar quan van hissar la bandera paralímpica mentre sonava l’himne de l’IPC amb tots els espectadors de l’estadi posats drets.

La cerimònia va acabar amb el relleu de la torxa, portada per diferents esportistes xinesos amb discapacitat, i que va ser col·locada en una figura geomètrica en la qual hi havia representats tots els països amb el seu nom.

La cerimònia es va celebrar a l’anomenat ‘Niu de l’ocell’, l’icònic estadi que ja va acollir les cerimònies dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’estiu de Pequín 2008.