El Comitè Paralímpic Internacional (IPC), després d’una Junta General extraordinària celebrada aquest dijous, va decidir que els esportistes russos i bielorussos no competeixin en els Jocs Paralímpics d’hivern de Pequín (Xina) a causa de les amenaces d’altres països de no participar-hi si hi són ells.

Aquesta decisió de l’IPC es produeix tot just un dia després que en una altra reunió a Pequín es decidís que russos i bielorussos participessin com a neutrals en els Jocs. L’IPC segueix així les directrius donades pel COI, que primer va demanar a totes les federacions internacionals que cancel·lessin les seves competicions a Rússia i Bielorússia i després va instar que els seus esportistes fossin exclosos dels tornejos internacionals, en aquests cas els Jocs Paralímpics, que se celebren entre el 4 i 13 de març. «El canvi en la posició de l’IPC es deu al fet que en les últimes dotze hores un nombre elevat de països s’han posat en contacte amb nosaltres i ens han demanat que si no reconsideràvem la nostra decisió probablement hi hauria greus conseqüències per als Jocs Paralímpics d’hivern de Pequín, amenaçant de no competir-hi», va dir el president de l’IPC, el brasiler Andrew Parsons, en conferència de premsa. «A l’IPC creiem fermament que l’esport i la política no s’han de barrejar. No obstant, sense culpa pròpia, la guerra ha arribat ara a aquests Jocs i, rere bambolines, molts governs estan influint en el nostre preuat esdeveniment. L’IPC és una organització que atén els seus membres i som receptius a les opinions de les nostres organitzacions», va declarar. «Al prendre la nostra decisió ahir estàvem analitzant la salut i la supervivència a llarg termini del moviment paralímpic. Estem ferotgement orgullosos dels principis i valors que han fet del moviment el que és avui. No obstant, el que és clar és que la situació en ràpida escalada ara ens ha posat en una posició única i impossible tan a prop de l’inici dels Jocs», va confessar. «Garantir la seguretat dels atletes és de summa importància per a nosaltres i la situació a les viles dels atletes s’ha tornat insostenible. Hem d’assegurar que en l’esport practicat dins del moviment paralímpic prevalgui l’esperit de joc net i la violència hi estigui prohibida», va manifestar. «Amb això al cap, i a fi de preservar la integritat d’aquests Jocs i la seguretat de tots els participants, hem decidit rebutjar l’entrada d’atletes de Rússia i Bielorússia. Als esportistes dels països afectats lamentem molt que es vegin perjudicats per les decisions que van prendre els seus governs la setmana passada al violar la Treva Olímpica. Vostès són víctimes de les accions dels seus governs», va concloure.