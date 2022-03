Aquesta temporada 2021/2022 és la corresponent a l’XI edició dels Premis Amos de l’Àrea, organitzats per l’EMPORDÀ i el Consell esportiu. Des de l’inici de curs, els màxims golejadors i golejadores, i porters i porteres menys golejats de totes les categories des de la Tercera RFEF fins a Quarta Catalana, sumen setmanalment dades al quadre per determinar els guanyadors de l’edició d’enguany. Els representants altempordanesos continuen competint pels guardons del futbol de la comarca, uns premis plenament consolidats que han celebrat el seu desè aniversari en una gala que es va celebrar el mes de novembre passat. Amb la mirada posada al futur, els i les aspirants a aixecar els trofeus individuals encaren la segona part dels respectius calendaris, perfilant ja, els jugadors i jugadores que destaquen actualment.

A Tercera RFEF, el màxim realitzador és el figuerenc Sergi Arranz (Olot) que suma 17 gols al capdavant de la taula de golejadors de la categoria. Seguidament, Adrià Casanova (Peralada) en suma set, per davant de la resta de jugadors del conjunt xampanyer i la Unió Esportiva Figueres, on Urri ha marcat cinc gols, tot i els nombrosos problemes físics que està patint aquest curs. Per la seva banda, David Aroca repeteix com a porter més solvent de la categoria amb una mitjana de 0,76 gols encaixats per partit.

Una categoria per sota, a Primera Catalana, Henry Gilham (l’Escala) és el màxim golejador altempordanès amb set gols, seguit per Jam Baldeh amb sis, i Pep Vergara i Ignasi Massó amb cinc. La Jonquera encara no ha colat a ningú en aquesta estadística, però les dues victòries recents fan pensar que podrien entrar en la lluita ben aviat. Respecte a la situació sota pals, Ian Doré (la Jonquera) suma una mitjana d’un gol per partit, tot i que amb només quatre jornades disputades. És a dir, sense haver competit almenys el cinquanta per cent de les jornades disputades, la primera plaça és per a Quinti (l’Escala) amb una mitjana d’1,26 gols encaixats per jornada.

Una taula poc igualada

Més enllà de les categories anteriors, la resta de competicions amb representació altempordanesa queden clarament polaritzades amb diferències molt destacades. Per exemple, a Primera Catalana, on només competeix el Figueres, Aroa Bravo suma quinze gols aquesta temporada i Mar Ruiz encaixa una mitjana de 2,38 gols per partit. A Segona Catalana, també en clau femení, Alexandra Cortizo (Esplais) suma catorze dianes al capdavant de la taula, i Susanna Oliveras (Esplais) encaixa 2,37 gols per jornada.

A Segona Catalana, en clau masculina, la bona temporada de l’Empuriabrava-Castelló s’explica, en part, pel bon estat de forma de Pol Compte, per a molts, el millor davanter de la categoria. Així ho demostren els seus tretze gols aquest curs. Sota pals, també dominen els castellonins Adrià Serra (0,62) i Sergio Feria (1). Una categoria per sota, a Tercera Catalana, Mamadoualpha Diallo del Sant Pere Pescador és el màxim artiller de la categoria amb vint-i-cinc dianes, seguit per Gianfranco Galli del Roses City (16) i Hossni del Vilajuïga (14). A la porteria, es disputen la primera plaça el meta Èric Quesada del Viladamat amb un 0,33 de ràtio de gols encaixats per jornada disputada, per davant de Jordi Tauler (Roses City) que té un notable 1,1 de mitjana fins ara.

A Quarta Catalana, les diferències també són accentuades, tant en els màxims realitzadors, com en els porters. Respecte als primers, lidera la classificació Cheikh Niabaly (Esplais) que suma vint-i-nou dianes en lliga fins ara, seguit per Teixi (Siurana) amb vint-i-tres i Konteh (Camallera) amb divuit dianes. A la porteria, la pugna la protagonitzen Igor Gianni Gori del Camallera amb una ràtio de 0,83 gols encaixats per partit, seguit per Fran López de l’Esplais (1) i Eder de l’Agullana, amb la mateixa estadística, en plena lluita pel lideratge del grup 30. Una lluita que també queda patent en la classificació dels onzens Amos de l’Àrea.

La Unió Esportiva la Jonquera celebra els seus cent anys de vida aquest 2022

La Unió Esportiva la Jonquera celebra els seus cent anys de vida aquest 2022. Fundat l’any 1922, el club fronterer encara l’inici del seu centenari amb el primer equip a Primera Catalana i entrant en bona dinàmica des de fa setmanes, i més de deu equips de base que formen el pulmó social de l’entitat des de la renovació de la junta directiva. La Jonquera, presidida pel jonquerenc Joan Budó, té previst un bon grapat d’actes i celebracions al llarg de tot aquest 2022 per commemorar els seus primers cent anys de vida.

De moment, el club ha estrenat unes noves equipacions commemoratives del centenari, està preparant un àlbum de cromos de l’entitat, a més de diferents xerrades i taules rodones d’interès per a tots els amants del futbol i l’esport de quilòmetre zero. Un calendari d’actes que el club revelarà amb el pas de les setmanes.