El gimnàs Savas de l’AJAE va participar, dissabte 26 a Barcelona, a la Copa Catalana Cadet. Aquesta vegada, els participants del gimnàs figuerenc no han pogut assolir cap podi en la competició, on, majoritàriament, es tracta de judokes de primer any que tot just debutaven en competició autonòmica, això sí, amb molt bones sensacions.