Rússia és una de les potències esportives més grans del planeta i són centenars els esportistes d’elit, en totes les disciplines, que es poden veure afectats per les sancions que els imposaran les federacions internacionals, a instàncies del COI.

Del flamant número u del tennis mundial, Daniïl Medvédev, a l’acabada de proclamar campiona olímpica de patinatge artístic Anna Stxerbakova, passant per gimnastes, atletes, nedadors i seleccions de futbol, bàsquet, voleibol i waterpolo, Rússia té esportistes de primera fila en gairebé totes les disciplines.

La seva exclusió de les competicions internacionals, com a represàlia per la invasió russa d’Ucraïna, s’afegeix a la sanció de dos anys sense participar amb la seva bandera i el seu himne que ja compleixen com a conseqüència de les irregularitats en la seva política antidopatge i que s’acaba a finals del 2022.

Després dels últims Jocs Olímpics d’estiu i d’hivern disputats en un lapse de només set mesos a causa de la pandèmia, Rússia és el segon país del món amb nombre de medalles, 103 (71 a Tòquio i 32 a Pequín), empatat amb la Xina, i és el quart amb medalles d’or guanyades, 26 (20+6).

Aquestes són algunes de les grans estrelles de l’esport rus actual:

Daniïl Medvédev, líder de l’ATP i a favor de la pau

Per primer cop des del 2004, aquest dilluns es va situar en el número u mundial un tennista aliè a l’anomenat ‘Big Four’ que formen Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal i Andy Murray.

Daniïl Medvédev aconsegueix als 26 anys el somni infantil d’arribar dalt de tot de la classificació ATP i ho fa amb un bagatge de 13 tornejos guanyats, entre els quals un de Grand Slam (l’Open dels Estats Units 2021), quatre Masters 1000 i les finals ATP del 2020.

El tennista moscovita va publicar aquest cap de setmana un missatge a les seves xarxes en què va demanar «pau al món, pau entre els països» en nom dels nens del món.

De la mateixa manera es va posicionar Andrei Rublev, la sisena raqueta del món. Després de guanyar el torneig de Dubai, va escriure sobre la càmera on firmen els guanyadors «No war, please». «Ara, no es tracta de tennis, no es tracta d’esport, es tracta de tenir pau a tot el món. Necessitem donar-nos suport entre tots», va dir el també moscovita a la roda de premsa posterior.

L’ATP no s’ha pronunciat encara sobre la participació dels jugadors russos en els seus tornejos, entre els quals el següent del calendari és el d’Indian Wells, a partir del 10 de març, amb Medvédev i Rublev entre els inscrits.

Seleccions i clubs de futbol, en un any de Mundial i Eurocopa

En un any de Mundial masculí i Eurocopa femenina, les seleccions russes de futbol quedaran apartades de les dues competicions si no hi ha canvis en les sancions acordades per la FIFA i la UEFA «fins a nou avís».

El combinat masculí hauria d’haver disputat el 24 de març contra Polònia la semifinal de la repesca de classificació per a Qatar 2022. L’equip femení ja estava classificat per a l’Eurocopa d’Anglaterra des del juliol i estava immersa en la fase de classificació per al Mundial de l’any que ve a Austràlia i Nova Zelanda.

A més, l’Spartak de Moscou estava classificat per als vuitens de final de la Lliga Europa, que ja no jugarà.

Anna Stxerbakova, campiona mundial i olímpica

Als 17 anys, Anna Stxerbakova ja suma el títol mundial de patinatge artístic, aconseguit el 2021, i l’olímpic, guanyat fa uns dies a Pequín.

Els pròxims campionats del món començaran el 21 de març a Montpeller (França) i la Unió Internacional de Patinatge ja ha deixat Rússia fora de totes les seves competicions.

Les ‘averines’, dues bessones dalt de tot

Dina i Arina Averina, bessones perfectes que reuneixen 36 medalles mundials en gimnàstica rítmica (21 i 15, respectivament), van acabar el 2021 amb un regust amarg al no emportar-se a casa cap de les dues l’or olímpic amb què haurien coronat un cicle gloriós.

El campionat d’Europa serà al juny a Tel Aviv i el mundial a Sofia al setembre, potser ja a temps que s’hagin aixecat les sancions relacionades amb el conflicte bèl·lic.

Maria Lasitskene, tres cops campiona mundial d’alçada

Triple campiona mundial de salt d’alçada, Maria Lasitskene és un dels 22 atletes russos que poden competir internacionalment com a neutrals, sense veure’s afectats per les sancions antidopatge, per complir uns exigents criteris d’elegibilitat.

World Athletics manté la suspensió a la totalitat de la selecció russa, menys les excepcion esmentades.

Però una sanció cau sobre l’altra: Lasitskene, també campiona olímpica, havia de competir aquest dimecres a la reunió de Madrid del circuit mundial de pista coberta i ja ha caigut de la llista d’inscrits.

Ievgueni Rilov, el gran nedador d’esquena

Un dels millors d’Europa des del 2018, Ievgueni Rilov es va consagrar com el nedador rus del moment en els Jocs de Tòquio amb els dos ors olímpics en 100 i 200 esquena, a més d’una plata en el relleu 4x200 lliure. Va ser el primer nedador rus campió olímpic en 25 anys. També és doble campió mundial i europeu del doble hectòmetre i té el rècord continental.

Hi haurà campionat del món de natació al juny a Budapest i europeu l’agost a Roma. La FINA permet que competeixin els nedadors russos com a neutrals, sense bandera, himne ni cap símbol que els identifiqui amb el seu país.

El Zenit, el CSKA i l’Unics Kazan, en el top-ten de l’Eurolliga

Els tres clubs de bàsquet exclosos de l’Eurolliga masculina de bàsquet, el Zenit de Sant Petersburg, el CSKA de Moscou i l’Unics Kazan, ocupaven llocs entre els deu primers aquesta temporada. El més ben classificat era el Zenit, cinquè amb 14 victòries i 9 derrotes, i l’entrena l’exblaugrana Xavi Pascual.

La campanya passada el CSKA es va classificar per a la ‘final four’, en què va quedar l’últim.

Vlasov, guanyador de la Volta al País Valencià

El triomf a la Volta al País Valencià, que s’ha disputat aquest febrer, va tenir segell rus, el del corredor Aleksandr Vlasov, de l’equip Bora Hansgrohe.

Amb 25 anys, procedent del Astanà i fitxat per la formació alemanya per disputar les grans voltes, de moment és el millor ciclista Pro Tour. El 2021 va ser segon a la París-Niça, tercer a Ia Llombardia i quart del Giro. De moment, està inscrit a la París-Niça d’aquest diumenge com a cap de files.

Pàvel Sivakov, nascut a Itàlia fa 24 anys però de nacionalitat russa, és una de les grans esperances del ciclisme del seu país. Va irrompre en l’escena professional el 2019 al guanyar el Tour de Polònia i el Tour dels Alps i ser novè al Giro. S’ha declarat «totalment en contra de la guerra» i ha demanat que «no s’odiï els russos».

L’equip ciclista rus Gazprom no té la màxima categoria Pro Tour, però sí la Pro Team.

Nikita Nagorni, el gimnasta complet

Va arribar als Jocs de Tòquio com a campió mundial de gimnàstica i, tot i que en el concurs individual va haver de conformar-se amb el bronze, Nikita Nagorni va portar Rússia al títol olímpic per equips, que no guanyava des de feia 25 anys.

El domini de Rússia en el concurs per equips va ser total, ja que també les dones van guanyar l’or, amb Angelina Melnikova també bronze individual.

Les seves grans cites d’aquest any, pendents de les sancions, hauria de ser l’Europeu de l’agost a Munic i el campionat del món de Liverpool a l’octubre.