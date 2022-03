El sènior masculí del Bàsquet Vilafant ha caigut aquesta setmana passada en el duel corresponent a la tretzena jornada de la fase prèvia, ajornat en el seu moment, davant el Farners (59-69). Amb una diferència de deu punts, els vilafantencs han intentat escurçar distàncies per endur-se el partit, però no ha estat possible per sumar una victòria que hauria ajudat l’equip en la classificació.

Actualment, el Bàsquet Vilafant de Segona Catalana ocupa la vuitena posició de dotze amb un balanç de sis victòries i onze derrotes, sense cap partit pendent després de recuperar el duel contra el Farners la setmana passada. Mirant cap endavant, els vilafantencs visiten la pista del Vilatorta aquest diumenge (19 h).