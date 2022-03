El Bàsquet Vilafant ha estat l’amfitrió de les seleccions catalanes mini masculí i femení aquest cap de setmana. I és que des de la Federació Catalana de Bàsquet es va decidir enviar els dos conjunts catalans al Pavelló Municipal Joel González, dins el marc de la celebració dels vint-i-cinc anys d’història que celebra el Bàsquet Vilafant enguany. Les seleccions catalanes femenina i masculina de la categoria mini han realitzat els seus entrenaments de preparació al pavelló de Vilafant, dissabte, matí i tarda, i diumenge, tarda, amb diferents sessions d’entrenament.

Tanmateix, diumenge al matí, s’han disputat dos enfrontaments amistosos, on la selecció femenina mini ha competit contra l’UniGeieg U13, i la masculina amb Bàsquet Girona U13 per ultimar la preparació dels dos combinats catalans en categoria mini a les instal·lacions del Vilafant. Des del club, han explicat que «estem molt contents d’haver pogut gaudir dels millors jugadors i jugadores d’aquesta categoria i estem agraïts a la Federació Catalana de Basquetbol per donar-nos l’oportunitat d’acollir-los a Vilafant».

Des de l’entitat, continuen treballant en un any 2022 molt especial pel Bàsquet Vilafant. En aquest vint-i-cinc aniversari, i una situació epidemiològica que resulta optimista per a recuperar certa normalitat, els vilafantencs estan programant diferents propostes per engrandir una mica més la seva agenda.