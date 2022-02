Joan Laporta va anunciar en una ponència al Mobile World Congress de Barcelona que el club pretén crear la seva pròpia criptomoneda i, dins d’aquest nou ‘metavers’ tecnològic, tornar a emprendre el llançament d’NFT blaugrana.

«Estem desenvolupant el nostre ‘metavers’ i hem rebutjat estar associats a una empresa de criptomoneda. Volem crear la nostra pròpia criptomoneda, i entenem que hem de fer-ho per nosaltres mateixos, hi ha prou talent per a això. Amb el blockchain apareixen grans oportunitats i vies de negoci», va explicar Laporta.

Per al president blaugrana, els NFT –objectes, obres d’art, imatges, entre d’altres, amb un identificador digital únic– o la criptomoneda formen part del futur més immediat, si no del present, del club.

«Hi ha un nou món de negocis, i per competir-hi hem de desenvolupar un gran departament de tecnologia i investigació, col·laborar amb empreses start-up, universitats, centres de desenvolupament, tot relacionat amb el món de la innovació. Els jugadors saben que estem en això, que som un club modern que utilitza les xarxes socials, en els contractes hi ha clàusules per controlar aquest nou món dels NFT, el metavers... Ja hi treballem», va apuntar.

Ajuda a les finances

En aquest sentit, va assegurar que aviat presentaran el seu primer NFT per «ajudar les finances» del club. «És una cosa que podrem compartir amb els nostres fans al món, que són 300 milions. I el Big Data és molt important, entre altres coses, per donar millors productes als nostres seguidors. Estem treballant amb nous patrocinadors, i l’NFT serà una cosa tecnològica perquè és el nou món. Podria anunciar una mica més, però he de ser prudent perquè estem sota confidencialitat», va apuntar, sense parlar de l’acord trencat fa uns mesos per llançar aquests NFT amb una empresa israeliana.

D’altra banda, dins d’aquesta xerrada sobre el Barça del futur, va comentar que els diners són necessaris per tenir els millors jugadors, però que «no és el més important». «El més important és tenir el millor grup al camp i a les oficines. L’atmosfera que creem al club fa estar còmodes els jugadors. Primer, són éssers humans i aquesta és una carta que també hem de jugar», va apel·lar.

«Les estrelles costen diners, però per al Barça i per a mi no és el més important. És una manera de reconèixer el talent i la seva professionalitat, tenir un bon contracte. Però les estrelles no pensen només en els diners, també pensen en altres coses. I la ciutat de Barcelona hi ajuda, també la nostra història, els jugadors que hem tingut... Els jugadors solen parlar bé del nostre club. Som un club que atrau les estrelles i aquests jugadors de talent», va defensar.

Contra els clubs-Estat

Això sí, va aprofitar per atacar als clubs-Estat com el PSG o el Manchester City, tot i que sense donar noms. «Som capaços d’obtenir recursos igual que els nostres competidors. El problema és quan les normes no són les mateixes per a tothom. Si hi ha clubs-Estat amb diferents normes, és difícil competir contra ells. És per això que alguns clubs estem lluitant contra això, unes decisions que no són justes», va argumentar.

«No podem competir així contra clubs-estat, però a nivell d’història i èxit som millors. Europa ha d’estar alerta, no es pot continuar així», va defensar, sense citar-la, la creació de la fallida Superlliga. «Hem de defensar Europa, fer que el futbol sigui sostenible. I el problema és aquest, no trobar més recursos. Perquè som talentosos, imaginatius, com per atrapar les oportunitats que l’esport i la tecnologia ens dona», va aportar.

I quan li van preguntar per com atrauria un jugador al FC Barcelona va ser clar. «L’equip és el millor actiu que tenim. És molt més important el grup que els seus individus. Si tens èxit a nivell col·lectiu, els títols arriben. Però parlant de jugadors, volem un jugador jove amb talent, que sigui bona persona. És molt important el factor humà. Un jugador que arriba al futbol professional té talent, i la diferència és el factor humà. I després es mira d’incloure el seu talent dins de l’equip de futbol», va explicar Laporta.