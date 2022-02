Una de les imatges més patètiques del cap de setmana passat va ser la d’un aficionat del Rayo escopint Thibaut Courtois a Vallecas, amb un nen i el seu pare al costat. Sergio Fernández, porter de l’Europa, està acostumat que a la seva porteria caiguin escopinades i fins i tot ampolles de cervesa durant els partits fora de casa de la Segona Divisió RFEF, la quarta categoria del futbol espanyol. Als seus 27 anys, fins ara mai havia volgut parlar-ne a la xarxes socials. «El que passa al camp queda al camp», valora. Però aquest diumenge sí que va compartir els insults i la persecució que va patir junt amb la seva neboda de nou anys quan sortia del camp del Terrassa.

Hoy he vivido la situación mas lamentable en los 20 años que llevo pisando campos de fútbol.

Ante todo desmarcar a @TerrassaFC y a la mayoría de su afición de estos actos violentos que no representan a nadie. pic.twitter.com/GlRMIQtzzT — Sergio Fernández (@serg1ofo) 27 de febrero de 2022

«Una cosa és escriure-ho i una altra és viure-ho», explica a aquest diari Sergio, que assegura que és «la situació més lamentable en els 20 anys» que fa que trepitja els camps de futbol. El xoc havia acabat amb victòria folgada local (4-1) i sense incidents ni cap tensió que fessin augurar el que passaria a la sortida. «En el partit d’anada havia tingut fins i tot bon rotllo amb els aficionats del Terrassa». La seva mare, la seva germana i la seva neboda l’havien anat a animar. Les dues primeres el van esperar al costat d’un semàfor, mentre que ell anava amb la petita Ana a buscar el cotxe al pàrquing. Allà, un aficionat rival el va increpar. «Subnormal, que te n’han fotut quatre». «Li vaig dir que em semblava lamentable la seva actitud, i més tenint en compte que jo acompanyat d’una nena». El fan va argüir com a excusa per la seva actitud que no havia vist la menor.

Malgrat que la situació ja era per si sola desagradable va agafar un to encara pitjor quan altres seguidors van començar a perseguir-lo quan ja era al cotxe. «Sort d’una noia que va parar un individu que anava directe a agredir-me». El porter li preguntava a la seva neboda si estava bé repetidament. «Sí, ‘tito’, em deia l’Ana. M’arriba a passar a mi a la seva edat i encara estaria plorant». Ell estava nerviós i no trobava la sortida de l’aparcament i al final, fugint dels aficionats, esquivant cotxes marxa enrere. A la rotonda hi havia uns agents de policia, i els va informar del que estava passant.

Tant Sergio com el president de l’Europa, Víctor Martínez, qualifiquen de «lamentables» els incidents, tot i que desvinculen l’actitud d’aquests energúmens de la resta de l’afició vallesana i del club, dels quals destaquen el bon tracte.