El Sevilla es va imposar 2-1 en el derbi que es va disputar aquest diumenge al Sánchez-Pizjuán i amb aquesta victòria es consolida com a segon en la classificació a sis punts del líder, el Reial Madrid, mentre que el Betis frena en sec en la seva gran trajectòria després de ser superat per l’‘etern rival’ en una primera part en què es va veure desbordat amb els dos gols encaixats. Els eterns rivals es van plantar en aquest partit enfilats dalt de la taula com a segon i tercer, respectivament, i amb ganes de continuar ferms en consolidar els seus llocs Champions, però també van coincidir en el desgast que dijous va suposar superar amb patiment les seves eliminatòries de la Lliga Europa, contra el Dinamo de Zagreb i el Zenit de Sant Petersburg.

Moltes baixes

L’entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no va poder comptar per sanció amb un dels seus centrals titulars, el francès Jues Koundé, tot i que sí que ho va poder fer amb el brasiler Diego Carlos, que es va lesionar en la primera part del partit europeu i va arribar a temps per a aquest. El tècnic del Betis, el xilè Manuel Pellegrini, d’altra banda, va sorprendre amb la titularitat del seu compatriota Claudio Bravo, que ja feia setmanes que s’havia recuperat d’una lesió però que no sortia de titular a l’ocupar aquest lloc Rui Silva, i a més, en vista de l’absència per sanció del golejador de l’equip, Juanmi Jiménez, a la línia atacant verd-i-blanca va posar Borja Iglesias acompanyat per Cristian Tello per l’esquerra.

Aquest era el tercer derbi de la temporada, després del de la primera volta que es va emportar el Sevilla (0-2) al Villamarín i el polèmic dels vuitens de la Copa del Rei en aquest mateix escenari, que se’l van adjudicar els verd-i-blancs (2-1) fa mes i mig, després que quedés marcat per la seva suspensió quan el sevillista Joan Jordán va ser colpejat per un pal llançat des de la grada. El Betis va sortir disposat a pressionar alt el rival, però el Sevilla va replicar amb un maneig ràpid de la pilota i ja al minut i mig va reclamar un penal del portuguès William Carvalho a Joan Jordán.

Als quatre el marroquí Youssef En-Nesyri va estar a prop de quedar-se sol, als sis Jesús Navas va llançar per sota ajustat a un pal, un minut després va ser una altra vegada En-Nesyri qui va trobar la resposta de Claudio Brevo i als deu el mexicà Jesús ‘Tecatito’ Corona va topar amb l’oposició de Marc Bartra. Va ser una arrencada espectacular dels de Nervión que els d’Heliòpolis van intentar equilibrar depassat el quart d’hora, però una gran jugada de Tecatito per la banda dreta, amb autopassada davant Álex Moreno i una passada precisa sobre En-Nesyri va acabar amb penal de Bravo al marroquí. Va ser el croat Iván Rakitic qui el va transformar als 24 minuts per posar als locals al davant, tot i que tres després l’argentí Alejandro ‘Papu’ Gómez es va queixar d’una malaltia muscular, la ja ‘clàssica’ per als sevillistes en cada partit, i va haver de ser substituït per l’hispanomarroquí Munir El Haddadi.

A partir d’aquí el Sevilla va baixar una mica el ritme del seu joc, però sempre amb el control de la situació, de manera que va ser precisament l’acabat de sortir Munir el que va aprofitar un servei de porteria del seu compatriota Yassine Bono per plantar-se davant Bravo i creuar-li la pilota sense que el xilè encertés a desviar-la i impedir el 2-0 poc abans del descans. Un Betis desconegut en la primera part, sorprès per la intensitat del rival, se’n va anar als vestidors perquè Pellegrini recompongués la situació i des de l’inici de la represa va treure Aitor Ruibal per William Carvalho i Joaquín Sánchez pel francès Nabil Fekir, que es va retirar al descans amb molèsties després d’una entrada de l’argentí Marcos Acuña. També hi va haver un altre canvi obligat per a Lopetegui, ja que Diego Carlos es va ressentir de la seva lesió i va ser substituït pel serbi Nemanja Gudelj.

Amb aquesta situació sobre el terreny, ara els visitants sí que van voler tenir més la pilota per trobar opcions de retallar el marcador i poc abans del quart d’hora d’aquest període Bartra va tenir una posició bona per veure porta, tot i que la pilota li va ser desviada. Millor la que va tenir poc després Tello, però aquesta vegada Bono va posar una gran mà per desviar la pilota a córner, tot i que va ser una altra mostra en què es va veure que el Betis era un altre contra un Sevilla molt més contemplatiu que va veure amb el rival començava a crear veritable perill, com una altra acció, aquesta d’Aitor Ruibal.

Reacció tardana

El partit se’n va anar a la recta final en aquesta tònica de l’equip visitant atacar i el local reservar un avantatge que el Betis va estar a prop de retallar als vuitanta minuts, però ara Álex Moreno va fallar després d’una passada d’Héctor Bellerín. La insistència del Betis va tenir el seu premi molt tard, al quart minut de prolongació dels cinc que es van concedir, per la qual cosa el gran gol de Sergio Canales de lliure directe no va servir per a res.