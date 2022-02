La situació que va viure –i continua vivint– el Lleida Esportiu fa que cada dia apareguin notícies noves –normalment negatives– al voltant del club. Els germans Esteve no han ajudat a pacificar les coses amb la junta entrant. A la polèmica pels impagaments amb els futbolistes i el traspàs no pacífic a Luis Pereira i els seus, els Esteve afegeixen ara una nova creu al seu historial com a gestors del principal club de la ciutat catalana.

Fa molt mal als que estimem i respectem el patrimoni històric d'un club#futbolcat pic.twitter.com/0CpyoxBfZF — Dani Badia (@danicatradio) 23 de febrero de 2022 El 2014 Albert Esteve va anunciar la creació del Museu del Lleida Esportiu amb el nom de l’expresident Mario Duran. Tot això va quedar en un projecte que no va prosperar, ja que mai es van arribar a produir les obres. El que sí que van fer va ser una trucada a socis i aficionats perquè aportessin material per ubicar-lo a la primera planta del Camp d’Esports al costat de les oficines. La realitat dista molt de les intencions d’Albert Esteve. Els principals trofeus es troben a la sala noble de l’estadi, però la majoria estan tirades en magatzems als baixos de l’estadi. Per desgràcia per als aficionats del Lleida, continuen sortint mostres de la deixadesa dels Esteve cap al club de la seva ciutat. El traspàs de propietaris ha sigut tan traumàtic que els Mossos van haver d’intermediar en l’entrega de les claus del camp i Esteve va arribar a agredir un dels nous gestors, com testifica un vídeo del periodista de Catalunya Ràdio Dani Badia. ‼️ Imatges de l'AGRESSIÓ de l'expresident de @Lleida_Esportiu @AlbertEsteve11 a un dels nous gestors del club @SalvarLleidaEsp @javaloyesv.

