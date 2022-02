El gimnàs Jan-su Figueres ha aconseguit un bon grapat de medalles en el Campionat de Catalunya Infantil. I és que els representants altempordanesos han aconseguit un botí d’onze medalles en total, tres d’or, tres de plata i cinc de bronze.

Els guanyadors del cap de setmana han estat Anwar Benteib (or), Saidu Jomi Baldeh (or), Georgiy Matvyeyev (or), Izan Molina (plata), Edurne Crespo (plata), Nerea Hierro (plata), Zakaria El Jamouli (bronze), Jan Castel (bronze), Eduard Serra (bronze), Rayan Menjri (bronze) i Ider Benteib (bronze). A més, Andreu Roura i Omar Zariouh han participat en el campionat amb un bon paper.

En paral·lel al campionat, la Federació Catalana de Taekwondo ha fet un homenatge al taekwondista Alassana Diarra, del club figuerenc, per la seva trajectòria com a àrbitre.