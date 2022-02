El Borrassà ha tornat a donar una de les sorpreses de la jornada. Després de superar el Bisbalenc el cap de setmana passat i trasbalsar la zona alta de la taula, els homes de Narcís Barquero han tornat a guanyar un dels equips de la zona alta, aquest cap de setmana, el Roses City (1-2), sumant la cinquena victòria de la temporada. Joan Hernández (58’) i Oriol Guerrero (65’) han aconseguit els dos gols per certificar el triomf de l’equip i confirmar el bon moment d’un Borrassà que vol continuar donant guerra des de baix.

Tanmateix, el Viladamat s’ha imposat aquest cap de setmana contra el Cadaqués (2-0). Un doblet de Lluc Capdevila (19’) i (89’) ha donat els tres punts als homes de Botxi per sumar un total de quaranta-sis punts, un per sobre el Bisbalenc d’Albert Albert, tot i que els altempordanesos tenen una jornada menys. Després del cap de setmana de descans amb motiu del Carnaval, el pròxim enfrontament del líder serà el cap de setmana del 5 i 6 de març, a domicili, contra el Verges. Un duel fonamental per continuar perfilant en solitari el camí del Viladamat al capdavant de la classificació del grup 17 de Tercera.

En paral·lel a la victòria del líder, l’Atlètic Bisbalenc ha superat el Vilajuïga aquest cap de setmana (4-2), però el resultat més contundent del cap de setmana l’ha signat el Bellcaire. Els blaus s’han imposat amb un clar 7-2 davant el Base Roses, dominant constantment el marcador des del primer moment fins al xiulet final, per sumar quaranta-un punts i acostar-se perillosament a la lluita noble, i és que l’equip no perd des del 30 d’octubre de 2021, a Cistella.

Qui també té motius per celebrar quelcom aquest cap de setmana és el Portbou, que ha sumat la quarta victòria consecutiva davant el Bàscara (4-2) per tornar a treure el cap per la zona mitjana/alta de la classificació. Amb trenta punts, els costaners es troben només un per sota el Sant Pere Pescador, que aquest cap de setmana ha descansat.

Finalment, en el capítol d’alegries de la jornada, l’Empuriabrava-Castelló ha aconseguit una important victòria contra el filial de la Unió Esportiva La Jonquera, gràcies als gols de Lamin Jabbi (11’), i Eloi Güell (18’) i (44’), per endur-se el triomf aquest cap de setmana i sumar vint-i-tres punts a la dotzena plaça.