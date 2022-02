Un cap de setmana més, les alegries de la jornada altempordanesa de bàsquet sènior arriben de l’Escala. I és que el Prisco-l’Escala femení ha aconseguit endur-se la victòria davant el Blanes (59-38) per mantenir la quarta posició a la taula. Per la seva banda, el masculí, a Tercera Catalana, ha marcat el ritme davant el Fontcoberta (75-63). Els escalencs continuen aspirant a tot en la zona alta de la classificació, amb un parcial d’onze victòries i només una derrota, en segona posició, amb dues jornades menys que el Sant Gregori, que es troba al capdavant de la classificació.

Tanmateix, a Primera Catalana, l’Adepaf no ha tingut opció contra el segon de la categoria, el Palamós (53-81). Els figuerencs només han aguantat mitja part contra un dels equips més potents de la categoria, i en el tercer quart, els de groc i blau han sabut distanciar-se molt en el marcador per certificar la derrota dels figuerencs. L’Adepaf es troba en la desena posició amb un parcial de tres victòries i dotze derrotes.

Baixant una categoria, el Bàsquet Vilafant ha perdut aquest cap de setmana contra el Ripoll (61-71), i es mantenen en la setena posició amb sis victòries i deu derrotes. Això no obstant, a Tercera Catalana, més enllà de la victòria dels escalencs, el Bàsquet Castelló ha perdut contra la Vall d’En Bas (77-50), per seguir en la vuitena posició amb tres victòries i deu derrotes. A més, l’Escolàpies Figueres ha descansat aquesta jornada, i aguanta a la sisena posició de la taula amb quatre victòries i nou derrotes en les tretze jornades que ha disputat l’equip figuerenc. Qui també ha descansat aquesta jornada és el sènior femení del Vilafant, que es troba en la novena posició de la taula amb tres victòries i deu derrotes en les tretze jornades disputades per les vilafantenques fins ara.

Aturada per Carnaval

Aquest cap de setmana, l’esport regional té una aturada en les competicions amb motiu del Carnaval. Per tant, les competicions es reprendran el cap de setmana del 5 i 6 de març, on destaca la visita de l’Adepaf al Vic a Primera, la del Vilafant masculí al Vilatorta, la de l’Escala masculí a la pista de l’Escola Pia d’Olot; l’Escolàpies, que rep la visita del Ceset B i el duel del sènior femení del Bàsquet Vilafant contra el Torelló.