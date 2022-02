Alegria al Mas Oliva aquests dies. I és que els homes de Ramon Pérez han sumat la tercera victòria consecutiva contra l’Amer (3-2) en un duel molt complet dels rosincs davant un rival directe de la categoria. Després d’una primera meitat sense cap gol, els visitants han posat el 0-2 en poc més de quinze minuts després del descans, però, a partir de llavors, els rosincs han buscat insistentment retallar la distància. Ivan Vargas ha marcat el primer gol de la tarda (72’) i un doblet d’Alioune Gueye (80’) i (85’) han culminat la remuntada dels alt-empordanesos per suma el tres de tres aquests dies i allunyar-se significativament de la zona més perillosa de la classificació. Una zona roent on hi ha el Llançà, que aquest cap de setmana no ha pogut puntuar contra un Bosc de Tosca desbocat a Segona Catalana (0-4).

Qui sí que ha pogut celebrar el triomf és l’Empuriabrava-Castelló, que ha superat el Camprodon (2-0), gràcies als gols de Toni Ruedas (42’) i Sergi Llach (52’). Per la seva banda, la Marca de l’Ham no ha pogut guanyar aquest cap de setmana i ha sumat, tot just, la segona derrota de tota la segona volta contra el Sant Jaume (5-0), en un partit clarament condicionat per les baixes, on l’equip només ha pogut competir amb deu jugadors en tot el partit. Aquesta setmana, amb motiu del Carnaval, no hi ha jornada el cap de setmana.