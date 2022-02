Jornada sense encert de la Jonquera i l’Escala a Primera Catalana. Per una banda, els fronterers no han pogut ampliar la dinàmica positiva per ben poc davant el Costa-Brava B. I és que els homes d’Arnau Liesa han obert el marcador amb el gol d’Edu Pons (11’), una diana que ha posat les coses de cara pels altempordanesoso en el derbi gironí. A partir de la segona meitat, el filial del Costa Brava ha aconseguit empatar amb el gol de Mora (58’) i ha capgirat el marcador amb la diana d’Uri Moll (69’).

Tanmateix, l’Escala ha cedit el lideratge aquest cap de setmana contra la Muntanyesa (0-1). Els de Nou Barris han assaltat el Nou Miramar gràcies al gol de Sanvidal (36’), certificant la segona derrota consecutiva dels escalencs i la tercera jornada seguida sense sumar la victòria. Una dinàmica que, amb aquest duel directe, deixa els barcelonins com a líders de la categoria amb trenta-sis punts, tres per sobre l’Escala que en suma trenta-tres, encara amb marge respecte al Lloret. Aquest cap de setmana, s’aturen les competicions regionals amb motiu del Carnaval i, ambdós equips, tornaran a competir el cap de setmana del 5 i 6 de març.