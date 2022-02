Es va prendre un segon abans de respondre, fins i tot va fer una ganyota abans de fer-ho. Sabia que era l’última pregunta i va deixar el titular per a l’última frase. Pur cholisme: «Jo estic tranquil perquè quan tots es posen nerviosos jo estic tranquil». Diego Pablo Simeone es va aixecar i va marxar de la roda de premsa deixant una frase que minuts després obria totes les portades de les pàgines web dels mitjans. Hores després els blanc-i-vermells queien davant el cuer, el Llevant,, al Metropolitano.

Autoestima

No obstant, aquest dimecres rebran el Manchester United amb un altre caire. Els matalassers venen de golejar l’Osasuna en un camp aspre com El Sadar, un partit que va servir per disparar l’autoestima del grup. D’una banda van aconseguir concloure el partit sense encaixar un gol, l’assignatura pendent durant aquesta temporada. D’altra banda rehabilitaven un jugador com Joao Félix, que anotava un gol i donava una assistència, a més de recuperar un Luis Suárez que va anotar un gol amb un superb xut amb l’esquerra des de 38 metres. Simeone reactivava així dos alfils del seu tauler. Dos símbols d’un equip que pateix una irregularitat marcada per la pèrdua de les seves dades identitàries: la solvència defensiva i l’efectivitat al contraatac. Just el que l’equip va exhibir a Pamplona.

Al davant compareix un Manchester United ple de dubtes. Dirigits per un entrenador de transició, l’alemany Ralf Rangnick, tremola en defensa i viu de les urpades de talent dels seus davanters. El seu joc no té automatismes i la dinàmica de l’equip tampoc convida a l’optimisme. En aquest duel de dubtes emergeix la figura de Cristiano Ronaldo, que malgrat haver marcat un gol en els últims set partits, passa per ser una visita inquietant per a la parròquia atlètica, que ha vist com el portuguès els ha marcat 21 gols amb la samarreta del Reial Madrid i de la Juventus.

A les files matalasseres són baixa Koke (per un cop a la cuixa), Yannick Carrasco (per sanció), Matheus Cunha, Daniel Wass, Lemar i Lecombe. Però torna un jugador important per al grup com Griezmann. La vida sempre és millor amb el Petit Príncep a prop. I davant el United l’Atlètic juga un d’aquests partits grans que tant agraden a Simeone i tant han fet créixer l’Atlètic.