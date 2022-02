Antoni Pagès, expresident de la UE Figueres, ha mort als 79 anys d'edat. El club figuerenc ho ha anunciat a través d'una piulada a Twitter, en què ha exposat que es guardarà un minur de silenci en tots els partits que es juguin aquest diumenge 20 de febrer.

Promotor immobiliari, durant el seu mandat, precedint Pere Giró, va dur la Unió a Tercera divisió. A més Pagès també va ser directiu del Barça en la recta final del mandat de Josep Lluís Núñez (1994-2000), tot i que de sempre havia estat també molt vinculat al club blaugrana i havia tingut un paper clau, per exemple, en la contractació de Bernd Schuster a principis dels vuitanta. Pagès, a banda de la seva afició pel futbol (Figueres i Barça), també era conegut per la seva passió per l'art, i col·leccionava centenars d'obres, tot i que ell deia que no es considerava col·leccionista, "només amic dels pintors".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha lamentat la pèrdua de l'expresident a Twitter:

El meu condol a la família d’Antonio Pagès, qui va ser president de la @UEFigueres . Sempre el recordarem com amant del futbol i de la nostra ciutat. — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 20 de febrero de 2022

Amb la mort de Pagès, el Figueres ha perdut en poc temps dos dels seus expresidents més coneguts. El passat 4 de gener va morir Pere Giró, que l'havia precedit en el càrrec. Tots dos havien participat en l'homenatge que la Unió havia fet als presidents per celebrar el Centenari, al Teatre El Jardí, fa tres anys. Antoni Pagès hauria complert 80 anys al juliol. El seu comiat es farà demà, dilluns 21 de febrer a les 11 del matí. a l'esglèsia de Sant Pere de Figueres.