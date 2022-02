Bàscara celebra, aquest dissabte 19 de febrer a les 19 h, la setena edició de la cursa nocturna Despertaferro. A partir d'aquella hora, i al pavelló esportiu, començaran els dos recorreguts, tant el de 6 km com el d'11 km, per recórrer el municipi.

Aquells que encara no s'hagin inscrit i vulguin participar-hi, encara hi són a temps. Aquest mateix dissabte, i a partir de les 17 h, s'hi poden apuntar presencialment al pavelló del poble.

La Despertaferro és una cursa solidària i, per aquest motiu, un 10% de la recaptació final es destinarà a l'Institut d'Investigació Biomèdica de l'Hospital Josep Trueta de Girona per investigar com millorar i prevenir el càncer, els problemes de cor, i l'esclerosi múltiple, entre d'altres.