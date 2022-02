El 2022 la Costa Brava reprèn les competicions nàutiques de primer nivell amb la celebració de la 32a regata Palamós Optimist Trophy-16 Nations Cup, que té lloc del 17 al 20 de febrer i comptarà amb 550 participants procedents de 26 països.

Coincidint amb la cita esportiva, el Patronat de Turisme Costa Brava de la Diputació de Girona, a través del Club de Màrqueting de Turisme Esportiu i cinc dels divuit clubs i ports esportius de la Costa Brava, presenta el vídeo promocional Sailing and water sports in Costa Brava i la publicació Vela i esports nàutics a la Costa Brava.

De la cooperació nascuda entre l’entitat i el Club de Vela Palamós - Club Nàutic Costa Brava, el GEN Roses, el Club Nàutic l’Escala, el Club de Vela La Ballena Alegre i el Club de Vela Blanes, sorgeix la voluntat de potenciar les instal·lacions i els serveis dels clubs i, també, de posar en valor els atractius i els recursos naturals, culturals i gastronòmics del territori entre esportistes i acompanyants. Properament es comercialitzarà entre els clubs esportius i les agències de viatges especialitzades l’oferta nàutica de la Costa Brava al sud de França i al Regne Unit i, alhora, s’activarà una campanya digital per divulgar aquests nous continguts.

Actualment la Costa Brava se situa com una destinació nàutica i de turisme esportiu idònia per fer estades d’entrenament i de competició en les nombroses modalitats i disciplines de navegació que existeixen. L’activitat nàutica a les localitats costaneres gironines genera dinamisme econòmic i social per al territori, alhora que contribueix a la desestacionalització i a la projecció de la Costa Brava. S’estima que la despesa que genera un regatista o participant en una competició se situa entorn dels 100 euros/dia. Segons l’estudi elaborat pel Club de Vela Palamós - Club Nàutic Costa Brava, l’impacte econòmic directe de les estades dels regatistes i acompanyants a Palamós en competicions internacionals assoleix els 1,3 milions d’euros per activitats organitzades directament pel club. També, segons dades del Club de Vela La Ballena Alegre, l’impacte econòmic estimat generat per les regates internacionals PWA i F18 de 2019 és de 2,1 milions d’euros.

A partir de febrer i fins al 2023, dins el calendari d’esdeveniments internacionals que la destinació acollirà s’han programat competicions com L’Escala International Weta Regatta, la Christmas Race de Palamós, el Windba Costa Brava Spring Cup de surf, la International Windsurfer European 2022 i el Campionat del Món de Hobie 16, tots tres a La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. També s’han programat la Copa Espanya Windsurfer, el Campionat de Catalunya de Planxa de Competició i d’IQ Foil al Club de Vela Blanes, i els campionats d’Espanya de surf de vela ràpid eslàlom i de Catalunya eslàlom al GEN Roses. El 2023 arribarà el Campionat del Món d’Optimist 2023 a La Ballena Alegre.

El Club de Màrqueting de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava reuneix una cinquantena d’empreses i entitats especialitzades en el turisme esportiu i relacionades amb l’allotjament i les instal·lacions, les agències receptives, organitzadors d’esdeveniments, municipis i altres empreses de serveis. L’objectiu és estructurar l’oferta, promocionar-la i comercialitzar-la. La iniciativa està oberta a totes les disciplines esportives que es practiquen al territori, tot i que se centra en les més destacades, com són el ciclisme (en totes les seves modalitats), el futbol, el triatló, la natació, les curses, l’atletisme, els esports nàutics, el tennis, el rem, el piragüisme i els esports d’equip.