El Club Patí (CP) Jonquerenc informa a través de les seves xarxes socials que el President d’Honor i cofundador del club, Joan Sanz, ha mort.

Des de l'equip han volgut recordar a qui ha sigut una figura tan important a la història del club. Al post expliquen com Sanz va arribar a La Jonquera "per qüestions laborals" i com es va interesar amb un grup de pares per l’hoquei patins, un esport descongut al municipi fins aleshores. Ell va formar part del club en una primera etapa, des de la seva fundació l'any 1983, fins al 2001, alternant la figura de tècnic i membre de la Junta. Anys més tard, va recuperar el vincle amb el club fronterer com a President d’Honor, càrrec que exercia fins a dia d’avui.

Des del club recorden a Sanz com un home "proper, pragmàtic, i sempre disposat a ajudar". Asseguren que "el seu gran coneixement i relació amb el món de l’hoquei" van ser els motius que el van mantenir molt proper i preocupat pel Club Patí Jonquerenc.

La publicació a xarxes ha fet que diversos seguidors del club deixessin els seus missatges d'estima. També la Federació catalana de Patinatge ha fet un post de condol.