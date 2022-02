Victòria balsàmica de la Unió Esportiva Olot a Vilatenim. 0-1 s’han imposat els homes d’Albert Carbó davant la Unió Esportiva Figueres en un derbi gironí que s’ha decidit amb un gol de Xumetra al minut 35’. Sobre la gespa, la igualtat entre altempordanesos i garrotxins ha marcat el ritme del duel, tot i que l'Olot s'ha mostrat més incisiu en atac per endur-se la victòria finalment.

Després d’una bona centrada des de la banda dreta, Xumetra ha controlat a la perfecció en el perfil contrari i ha definit davant Jaime per marcar l’únic gol del partit (35'), un resultat que s'ha mantingut fins al descans.

En la represa, l’Olot ha tingut un tir al travesser, i el Figueres ho ha intentat, però el marcador no s’ha mogut a Vilatenim, deixant el 0-1 definitiu. Una derrota després d’un partit molt igualat, segons ha valorat posteriorment el tècnic local, Moisés Hurtado: "Estic content pel partit que hem fet, però trist pel resultat. Mereixíem més. Hem estat bastant bé, ens ha faltat ser més incisius en les finalitzacions. Les lesions? No entenc què està passant, però ens hi hem d'adaptar".

El Figueres es manté en la tretzena posició amb vint-i-un punts, mentre que l’Olot és més líder amb quaranta-quatre punts, tres per sobre el Girona B, després de la victòria d’ahir dimecres.