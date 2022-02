Óscar Ureña té clar que vol seguir creixent al Girona. No tots els clubs donen oportunitats als joves per entrar al futbol professional i això és el que l'ha convençut per renovar amb el club blanc-i-vermell fins al 2025. El figuerenc ha explicat aquest migdia que "estc molt bé des del primer dia que vaig arribar (aquesta és la seva sisena temporada) i la meva intenció és seguir aquí, si pot ser a Primera millor".

La renovació

"Estic molt feliç per la renovació. Ha sigut un fet que he buscat tots aquests anys al futbol base. Després de molt d’esforç i treball, ha arribat. Ho estic portant amb humilitat com m’han ensenyat els pares i amb els peus a terra".

L'oportunitat amb el primer equip

"La pretemporada ja l’havíem començat i com que hi havia dos casos de covid em van trucar. Vaig fer tota la resta de la pretemporada i amb les oportunitats que em va donar el míster, vaig aprofitar-les per tenir minuts al Girona. Els capitans Stuani i Bernardo sempre em donen consells de com he de treballar, no només al futbol també personals. Em diuen que toqui de peus a terra i segueixi amb humilitat".

La posició

"Jugaré on el míster em digui, no tinc cap problema. On em sento més cómode és a la mitjapunta. A qualsevol posició em trobo bé, el més important és jugar".

Míchel

"Estic molt agrait a Míchel perquè no és fàcil donar una oportunitat a un nen de 18 anys al futbol professional. La relació és bona. Totes les persones que formen el futbol base, tots els entrenadors… La meva família ha fet molts sacrificis perquè pugui arribar on soc ara".

El Girona

"Estic molt bé al club des del primer dia que vaig arribar. Porto sis anys i soc feliç. Estic a prop de casa amb la família i els amics. La meva intenció és seguir aquí, si pot ser a Primera molt millor".

Els minuts al primer equip

"Amb molta tranquil·litat perquè sé que soc jove i amb treball les oportunitats arriben. Quan arribi, estaré preparat per aprofitar-les un altre cop. Només em queda seguir treballant".

La lesió

"Ja estic recuperat. Ara toca agafar forma perquè han estat molts mesos fora del camp. El tendó està molt fort. És cert que em costarà tenir minuts amb el primer equip, però m’esforçaré als entrenaments al 100% i si s’ha de baixar al filial cap problema".

Els companys a la Sub19

"Estic feliç que els companys vagin a la selecció, tots s’ho mereixen. És gràcies al club perquè ens donen l’oportunitat de jugar al món professional".

L'Eibar

"L’equip està molt bé, entrena amb intensitat i només pensem en guanyar l’Eibar. El partit a Valladolid va ser un empat que no va estar tant malament, però l’hem de fer bo a Montilivi guanyant a l’Eibar".