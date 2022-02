El 32 Palamós Optimist Trophy-16 Nations Cup torna després d’un any d’absència a causa de la pandemia essent la regata infantil més nombrosa de l’estat i segona del món. Tot i això torna comptar amb números de récord, és a dir 550 vaixells, límit que ha establert l'organització a càrrec del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós. En els últims anys però ha acabat augmentant fins als 583 de la darrera edició, celebrada al febrer de 2020, en la qual va ser l'última gran competició internacional celebrada a Espanya abans del confinament.

Aquest gran espectacle de la vela se celebrarà del 16 al 20 de febrer en aigües de la badia de Palamós, amb la participació de 26 països.

Avui dimecres s’ha presentat el 32 Palamós Optimist Trophy-16 Nations Cup al Museu de la Pesca amb la presència de l’alcalde de Palamós, Lluís Puig; el vicepresident del Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós, Miquel Aviñó; la delegada a Girona de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Anna Julià i del vice-president de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern.

Aviñó ha fet un repàs al número de participants i una explicació tècnica de la regata: “Després d’un any d’absència, torna el Palamós Optimist Trophy al més alt nivell amb una amplia participació tant al mar com a terra on s’han preparat diferents esdeveniments pels acompanyants amb visites guiades gratuïtes per la nostra vila, història i museus”.

Puig ha comentat que “és un orgull i un honor per Palamós tenir una competició d’aquest nivell i no deixa de sorprendre com cada any arriba gent de tot el món per competir a les nostres. Per Palamós és molt important tenir a tota aquest gent aquí i més el mes de febrer”.

Julià ha explicat que “Palamós no afluixa, és molt pro-actiu amb l’esport de la vela. A més aquesta iniciativa de unir esport, sostenibilitat, turisme i cultura, és molt important”.

Isern ha destacat que “el Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós és un club petit però molt gran en organització de regates com aquesta, hi això ho fan les persones. Es per això que les institucions han de recolzar competicions com aquesta".

El Palamós Optimist Trophy és la segona competició amb major nombre de vaixells en el món, tan sols superada per Lake Garda Meeting Optimist Class que en té un miler, que se celebra en aigües del Llac di Garda (Itàlia), però amb un concepte diferent, ja que no competeixen tots els vaixells alhora.

Entre els participants a Palamós destaquen el balear Hugo Rodríguez, campió del Meeting Ciudad de Vigo i segon al Trofeo Optimist Torrevieja; la valenciana Blanca Ferrando, campiona d’Espanya 2021 i subcampiona femenina a Torrevieja i en quant a la participació internacional cal tenir en compte l’hongarès Benedek Heder, el belga Vic Rosell, el nord-americà Davide Bazzoni i el suec Malcom Dalgberg, entre d’altres.

Participaran al Palamós Optimist Trophy els següents països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Caiman, Xipre, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, Estats Units, França, Gran Bretanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Mònaco, Països Baixos, Polònia, República Txeca, Rússia, Suïssa, Suècia i Ucraïna.

Ser el guanyador absolut d'una regata de 550 vaixells està a l'abast de molt pocs. En aquest cas, en tractar-se d'una classe infantil, i amb els canvis de categoria els majors de 13 anys a classes juvenils, fa que sigui difícil que un regatista pugui defensar el títol de l'any anterior, l'únic a aconseguir-lo en les 31 edicions celebrades ha estat el letó Martin Atilla, els anys 2018 i 2019. L'últim campió, a l'edició de 2020, va ser l'alemany Carl Krause. Entre els guanyadors il·lustres hi ha el medallista olímpic a Tòquio 2020, Joan Cardona, guanyador el 2012.

En el programa està previst que siguin proves tres diàries en cadascun dels cinc grups, la qual cosa suposa un total de 15 sortides diàries de 110 vaixells cadascuna d'elles. Aquest és el cinquè any en què la regata compta amb quatre dies de competició, per a tenir més oportunitats de fer proves per si algun dels dies hi hagués qualsevol contratemps com la falta o excés de vent, tal com va passar el 2020 on només es van poder disputar tres proves.

El divendres dia 18 de febrer tindrà lloc la presentació a tots els participants del vídeo Sailing and Water Sports in Costa Brava que promociona el Patronat de Turisme Costa Brava. I el dissabte dia 19 hi haurà una xerrada al Passeig del Mar d’Andrea Emone i Mateu Barber, tripulants de l’equip espanyol de SailGP.

Un any més el Palamós Optimist Trophy servirà per a com a colofó final i lliurament dels trofeus del circuit Optimist Excellence Cup, del qual han format per Vigo, El Puerto de Santa María i Torrevella.