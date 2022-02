L’Empuriabrava-Castelló s’ha refet de la derrota contra el Bosc de Tosca del cap de setmana passat a costa del Llançà (0-2). En el derbi altempordanès de la jornada, els homes de Txema Ortega s’han mostrat més efectius que els costaners, aconseguint marcar en els primers compassos del duel de les botes de Toni Ruedas (4’). El mateix davanter ha arrodonit el resultat al 77’ per marcar el segon de la tarda.

Per la seva banda, la Marca de l’Ham ha empatat davant el Bosc de Tosca (3-3), en un duel agredolç, ja que els figuerencs han estat per davant en el marcador des del principi fins al minut 84’, quan els garrotxins han empatat el duel per frustrar una victòria de prestigi dels homes d’Edu Ortega. Tanmateix, la Marca només suma una derrota en aquesta segona volta de competició i, de moment, tres empats consecutius que el consoliden definitivament en la zona intermèdia de la classificació abans de visitar el Sant Jaume aquest cap de setmana.

Qui sí que ha pogut celebrar el triomf aquest cap de setmana és l’AE Roses, que ha guanyat el seu partit contra el Camprodon (2-3) i ja suma la segona victòria consecutiva. De fet, els de Ramon Pérez s’allunyen de la zona roent de la taula gràcies a la remuntada de l’equip que, en poc més de vint minuts, ha capgirat un 2-0 en contra. Els rosincs ocupen la vuitena posició amb dinou punts abans de rebre la visita de l’Amer aquest cap de setmana.