La Unió Esportiva Figueres ha encarat la jornada de descans de forma activa amb un amistós contra l’SCYF Juventus de Zurich a Vilatenim (3-4). El duel, marcat per la gran presència de jugadors juvenils en l’onze inicial i la banqueta, ha acabat amb la derrota del conjunt de Moisés Hurtado, abans de rebre la visita de l’Olot aquest dimecres (20 h).

Amb un contundent 0-4 de la Pobla de Mafumet contra els olotins aquest cap de setmana, l’Olot arriba ferit a Vilatenim amb la intenció de consolidar-se una setmana més com a líder de la categoria. Caldrà veure la recuperació i posada a punt de diferents jugadors que romanen en la llista de lesionats de l’equip per intentar encarar de la millor manera possible un derbi que, en la primera volta, va ser elèctric.