Jornada complicada dels equips altempordanesos en les diferents lligues catalanes de bàsquet català. I és que l’únic equip que ha sumat el triomf és el Prisco-l’Escala masculí de Tercera Catalana, guanyant a la pista del Sant Gregori (63-72) i seguir amb el 10-1 amb dues jornades menys respecte al lideratge. Aquest cap de setmana els escalencs reben la visita del Fontcoberta, dissabte (19 h). Per la seva banda, en la mateixa categoria, l’Escolàpies Figueres ha perdut a casa contra la Vall d’en Bas (62-77) i el Castelló no ha pogut superar el Porqueres a casa (58-66). Aquest cap de setmana, els figuerencs descansen, mentre que els castellonins visiten, precisament, la Vall d’en Bas, dissabte (19 h).

A Primera Catalana, l’Adepaf ha perdut aquesta jornada contra el Lloret (79-67). Després d’una bona primera meitat, els figuerencs han sortit fluixos al tercer període, on el Lloret ha agafat la renda suficient per jugar amb tranquil·litat l’últim quart i endur-se el partit. Amb dos partits pendents per a recuperar, els d’Oriol Rabert són últims (3-11), pendents de rebre el Palamós, dissabte (20 h).

A Segona Catalana masculí, el Bàsquet Vilafant ha perdut aquest cap de setmana contra el Salt B (67-60) i l’equip es manté en la setena posició. El pròxim rival és el Ripoll, que visitarà el pavelló municipal Joel González aquest dissabte (17.45 h). En femení, el Vilafant ha perdut contra el Quart (43-52), però l’Escala ho ha tingut més a prop davant el Ceset, perdent per (77-74), abans de rebre la visita del Blanes, dissabte (17.30 h), la mateixa jornada que descansen les vilafantenques a Segona Catalana.