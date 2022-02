Quan ho intentes moltes vegades, normalment, acabes tenint la sort de cara. Això és el que li va passar ahir al Peralada, que a força de provar-ho, finalment, va poder aconseguir sumar tres punts vitals davant el Granollers (1-0) per continuar en la lluita en les posicions capdavanteres de la classificació. El gol de Marc Medina, al minut 85, va fer justícia perquè el conjunt dirigit per Héctor Simón ho havia provat de totes les maneres, sobretot en la segona meitat, i finalment, aquesta insistència, va tenir la seva recompensa.

Des de bon començament el Peralada va sortir a buscar el gol, i va tenir el domini de la possessió. El problema era que els visitants es defensaven bé i hi havia aquella incertesa de saber si podrien trobar algun contraatac per deixar gelat el públic del Municipal. No va arribar, perquè tampoc no es van aproximar massa a la porteria defensada per David Aroca. En canvi, els locals buscaven amb insistència l’àrea rival, amb centrades des dels costats o amb xuts des de la frontal, però en cap d’aquestes ocasions els d’Héctor Simón van poder marcar el gol, i d’oportunitats no en van faltar. Fins i tot, van reclamar un possible penal per unes mans d’un jugador rival dins l’àrea quan s’estava a punt d’arribar al descans, tot i que l’àrbitre no en va voler saber res d’aquesta jugada polèmica.

Tot quedava així per decidir en els segons 45 minuts, que van tenir la mateixa tònica de la primera meitat. El Peralada buscava amb insistència el gol, sobretot en els últims vint minuts de partit. No hi havia manera. Oumar va treure des de gairebé la línia de gol un xut de Caballero, Josu també la va tenir, i després Busquets va enviar una rematada per sobre el travesser. Tot, sense premi, però el Peralada encara creia amb el gol que li donés la victòria, i el va trobar al minut 85. Marc Medina havia entrat per Juvi al minut 55 i, fins aquell moment, l’únic canvia que havia fet Héctor Simón. Un canvi efectiu perquè a cinc minuts del final el davanter del Baix Empordà va marcar l’1-0 quan faltaven cinc minuts pel final i donar un triomf, molt buscat, al Peralada. Els blanc-i-verds, així, continuen en la lluita per estar en la zona alta de la classificació, sumant ara 37 punts, a 4 de l’Olot, que és líder.