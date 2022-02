L'italià Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) ha estat el pilot més ràpid de la segona jornada i en el còmput global de les proves que es fan al circuit indonesi de Mandalika, per davant de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) i Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

El germà de Valentino Rossi ha marcat un millor temps d'1:31.289 a la seva antepenúltima volta al traçat de l'illa de Lombok i s'ha situat al capdavant de la taula amb la moto de VR46, 192 mil·lèsimes de segon més ràpid que Márquez i amb una mica més de dues dècimes de segon sobre Maverick.

La segona jornada va començar amb el domini inicial d'Álex Rins (Suzuki GSX RR), que en només quinze voltes ja havia aconseguit trencar la barrera del minut i 32 segons per establir un nou rècord d'1:31.884, seguit a poc més de tres dècimes de segon pel francès Johann Zarco i el seu Ducati Desmosedici GP22, l'italià Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) i un cada cop més recuperat Marc Márquez.

El pilot del Repsol Honda va rebaixar el millor temps del primer dia en només set voltes i en aquest gir ja va rodar en 1:32.414. La millora dels temps respecte a la primera jornada apunta que "les coses" comencen a estar al seu lloc, tant entre els equips i motos com pel que fa a les condicions de la pista, cada vegada amb molta més goma a l'asfalt i, per tant, amb més adherència, encara que novament l'amenaça de pluja amb un cel molt gris ha forçat el ritme de gairebé tots per intentar fer totes les proves previstes aquest segon dia.

El registre de Rins no va durar molt de temps com a referent en la classificació, ja que el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16) li va prendre aquesta primera plaça per mil·lèsimes de segon, en rodar en 1:31.814, tot just setanta mil·lèsimes de segon i sis mil·lèsimes més ràpid que el vigent campió del món, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que es va posar segon. Però el pilot sud-africà no va aconseguir millorar aquesta volta ràpida que va protagonitzar i a poc a poc va anar "menjant terreny" els seus competidors per acabar relegant-lo a l'onzena posició del segon dia.

Després de Marini, Márquez i Viñales va acabar el vigent campió del món, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), davant de Joan Mir (Suzuki GSX RR), campió el 2020, i del francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22). Les diferències entre els favorits han estat mínimes i els deu primers han acabat separats per tot just mig segon.