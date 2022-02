El Club de Futbol Esplais ha celebrat la seva presentació oficial per a la temporada 2021-22. Deixant enrere un any marcat per la pandèmia i els seus efectes, el club presidit per Manel Álvarez ha recuperat la tradicional festa del futbol castelloní per a fer la posada de llarg dels seus equips. En total, un sènior masculí, un sènior femení, i tretze equips de base conformen el múscul esportiu i social amb més de dos-cents jugadors i jugadores.

«Aquest any sí que hem pogut celebrar la presentació i ho hem pogut fer en un dels nostres millors moments. El primer equip masculí està lluitant a dalt de Quarta Catalana, comptem amb un equip femení del qual estem molt contents, i un futbol base que és dels millors que hem tingut», explica el president del club sobre la situació actual de l’entitat i el dia. Tot i reconèixer que la pandèmia ha afectat i afecta en el dia a dia, els èxits esportius i socials mantenen la il·lusió pel projecte castelloní. «Tenim un futbol base impressionant, estan fent molt bon paper i comptem amb un grup d’entrenadors que fan goig. L’Esplais està fent un futbol base molt maco, la veritat» afegeix el president. Actualment, la coordinació del club va a càrrec de Cherno Jallow, que lidera la cartera esportiva de l’entitat des d’aquesta temporada 2021-2022, amb l’ajuda de Xavi April en la coordinació del futbol set. El primer equip es troba competint a Quarta Catalana amb aspiracions reals de guanyar el campionat i pujar de categoria, un dels objectius que s’ha marcat l’entitat després d’un parell de temporades competint al màxim per assolir el desitjat ascens a Tercera Catalana. «Volem estar com a mínim a Tercera Catalana, tenim equip per aconseguir-ho i estem a dalt», explica Álvarez. Tanmateix, l’entitat ha estrenat el primer equip femení aquesta temporada, que competeix a Segona Catalana. Com a objectius, més enllà d’aquest equip nou, el full de ruta implica crear un altre equip de noies al club, un juvenil, per exemple, per potenciar l’efervescent futbol femení de la comarca. Respecte a la base, alguns equips es troben en lluites directes per aconseguir l’ascens i Álvarez recalca que «tenim un grup molt bo i implicat de gent, i això es nota».