Cap de setmana intens del Club Gimnàstica Rítmica Figueres, que ha competit per partida doble aconseguint molt bons resultats. D’una banda, s’ha celebrat la Primera Fase Lliga Territorial Jocs Escolars on participaven per primera vegada a Sarrià de Ter. En aquesta competició, en categoria benjamí, Sara Garriga va acabar en la segona posició, mentre que Dina Alhoud va acabar en la cinquena plaça de la mateixa categoria. Tanmateix, en aleví, Chloe Couput va quedar segona en la competició celebrada a Blanes, aconseguint assolir un gran debut.

Per altra banda, el mateix diumenge, es donava inici a la primera fase de la Copa Catalana a Blanes. Daniela Sedero, que la setmana passada va acabar campiona en el torneig de Castell d’Aro, es va quedar a les portes del podi amb una quarta posició després d’una setmana sense poder entrenar al cent per cent a causa de la pandèmia, acabant com a primera gimnasta nascuda l’any 2010, i quarta entre les seixanta-vuit aspirants. Aquesta categoria està formada per gimnastes nascudes l’any 2009 i 2010, però el campionat de Catalunya i classificatori pel d’Espanya és per separat.

Torna la Figueres Cup

Comença el compte enrere per a la Figueres Cup. I és que després d’haver suspès la competició internacional durant dues edicions a causa de la pandèmia, el Club Gimnàstica Rítmica Figueres i Gemma Torrent ha confirmat que estan en marxa els preparatius per a la novena edició de la Figueres Cup.

En principi, els dies 9,10 i 11 de setembre de 2022 són les dates escollides per al torneig internacional més prestigiós de la gimnàstica rítmica a comarques gironines a Figueres. Després de dos anys sense poder-se celebrar, ja són un bon grapat d’equips i gimnastes confirmades i inscrites, tot i que queden més de sis mesos per a la data. Les previsions sobre la pandèmia d’aquest any, les dates poc després de les vacances d’estiu fan preveure un escenari ideal per tornar a omplir la ciutat de Figueres amb les millors gimnastes del context europeu i internacional.