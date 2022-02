El Xon’s torna a la competició per la porta gran després que l’equip veterà femení s’hagi imposat clarament en la segona jornada de la Lliga Catalana a casa, en el ja tradicional descens pels canals d’Empuriabrava, celebrat aquest cap de setmana passat. I és que, a més de l’èxit esportiu, el club ha aconseguit l’èxit logístic en un escenari peculiar i complicat de gestionar, amb la bona notícia de la climatologia favorable de la jornada.

«Va anar molt bé, va ser un dia rodó. Vam tenir bon temps, amb quaranta-una tripulacions participants. Feia respecte, la veritat, perquè s’havien d’organitzar molt bé els canals perquè no hi hagués cap incidència, i ho vam aconseguir», explica el president de l’entitat, Jordi Pujadas, molt satisfet de la participació d’enguany. I és que la cita ha reunit al doble de tripulacions respecte a l’edició anterior, abans de la pandèmia.

Respecte als resultats, les veteranes del Xon’s van poder obrir la temporada, ja que no van poder participar en la primera jornada a Flix per indisposició. En el seu debut aquest curs, l’equip no ha fallat, i ha sumat la primera alegria amb projecció per seguir la línia competitiva de la temporada passada. «Les veteranes van quedar primeres amb molt bo temps i els equips d’oci van poder participar també, barrejant-se amb els equips de competició. Des del punt de vista de resultats, l’únic equip de competició que teníem ha guanyat i la resta han fet bona participació» afegeix Pujadas sobre la participació de la resta de grups d’oci de l’entitat.

Respecte a l’àmbit competitiu, l’equip continua intacte, i la intenció és aspirar a tot aquest curs, especialment, buscant la classificació pel Campionat d’Espanya a les portes de l’estiu. «No vam poder anar a la primera regata per la situació, però en aquesta que tothom estava al cent per cent i el resultat ha estat perfecte. Les esperances en aquest equip es mantenen totes. Serà difícil assolir la primera posició, però intentarem quedar el màxim amunt possible i arribar a l’estatal», conclou.