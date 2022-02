El Girbau Vic s’ha emportat el derbi català de la Superdivisió Femenina davant el Tennis Taula Tramuntana Figueres (2-4). Tot i començar dominant en el marcador amb un 2-1 favorable, les altempordaneses han cedit en el duel de dobles, on les osonenques han empatat, per agafar volada de cara a la recta final del partit. Amb dues victòries més en els duels individuals, el Vic s’ha emportat el triomf i la permanència matemàtica a la categoria.

Per la seva banda, les figuerenques no depenen de si mateixes per evitar la promoció de descens, i haurien de guanyar al Linares, i el Vic superar al Museo de l’Almendra en paral·lel per evitar-ho.