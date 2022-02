El Peralada ha sumat un punt en la seva visita a la Guineueta (1-1), en un duel on els locals s’han posat per davant en el marcador i, ja en la represa, Pau Juvanteny ha empatat a la segona meitat per sumar un punt aquesta jornada. En total, els xampanyers sumen el seu quart empat en cinc jornades, tenint en compte que l’equip ha de recuperar el duel pendent contra la FE Grama, previst pel pròxim 16 de febrer.

El partit no ha començat excessivament bé per als interessos del Peralada, ja que, després d’un primer avís dels barcelonins, els xampanyers han encaixat el gol després d’un bon cop de cap d’Iker a la sortida d’un còrner (14’). Els xampanyers, contra el cuer de la categoria, han començat a engegar fort la maquinària a partir del gol, sense aconseguir l’empat abans del descans. En la represa, els homes d’Héctor Simón sí que han tingut més fortuna quan Juvanteny ha empatat aprofitant un refús a tir previ de Marc Medina (58’). El pal ha evitat la remuntada dels xampanyers poc després de l’empat, deixant l’empat definitiu en el marcador per sumar un punt en el desplaçament contra la Guineueta (1-1). Amb trenta-quatre punts, el Peralada ocupa la cinquena posició, amb una jornada menys; un punt per sota el Girona B, que ha perdut aquest cap de setmana contra la Unió Esportiva Olot en el derbi (0-1). Els d’Albert Carbó sumen quaranta-un punts al capdavant de la classificació, sis per sobre els xampanyers, amb les mateixes jornades. Aquest cap de setmana, el Peralada rep la visita del Granollers, diumenge (16.30h), per intentar retrobar-se amb la victòria i repetir l’alegria de la primera volta, on els altempordanesos es van dur el duel (1-3).