«Molt feliç, és un somni que he complert». Aquestes són les paraules de l’altempordanesa Martina Fernández Vilà, natural d’Ordis, després de debutar amb el primer equip del Barça en la victòria contra el Llevant (1-4). Va ser en el minut 73, després del 0-4, quan la Martina va entrar al camp en el seu partit més memorable fins ara. Amb disset anys i quatre mesos, es converteix en la sisena jugadora més jove de la història del cub en debutar amb la primera plantilla. A més, Fernández és una de les primeres que formen part de la secció femenina de la Masia, un projecte que es va inaugurar l’any passat, amb nou jugadores internes en dinàmica del Barça B. Un nou èxit del projecte formatiu del club blaugrana, que ha pogut comptar amb la participació de l’altempordanesa en lliga, amb esperances que la progressió sigui positiva i guanyi en continuïtat en el temps. Uns èxits que han arribat de la mà de la gran temporada que la defensa altempordanesa està fent amb el filial a la lliga Reto Iberdrola.

«Va ser curiós. Tenia l’equip fet i van venir mare i filla perquè ella volia jugar a futbol. No havia entrenat mai a cap nena i va ser increïble. Va començar amb nosaltres al benjamí i tenia un caràcter de guanyadora que no tenien els altres, ho portava dins, i ja es veien coses fora del normal», explica Pau Quirante, qui va ser el primer entrenador de la Martina a Borrassà durant tres temporades. I és que l’altempordanesa, lluny de començar a practicar esport sobre la gespa, va començar jugant a tennis, on també apuntava maneres. A partir d’aquí, la insistència de la jugadora per a provar el futbol va acabar amb la seva incorporació al Borrassà, el club que la va veure néixer en el planeta futbol. «Ella pujava esglaons el doble de ràpid que els altres i penso que arribarà a ser una de les millors del món», afegeix.

Uns anys després, de la mà del seu pare, Sergi Fernández, qui fos jugador i capità del Peralada a principis del segle XXI, Martina Fernández va participar en unes jornades de futbol femení organitzades a Ripoll, on ràpidament es van fixar en el seu talent i va acabar a la selecció catalana sub12. Passant talls, va acabar entre l’equip definitiu i, poc després, el Girona la va incorporar al seu futbol base. El Barça es va interessar llavors per la jove defensa d’Ordis, que va participar setmanalment en alguns entrenaments a Barcelona fins que el club li va oferir incorporar-se a la base blaugrana. Amb catorze anys, Fernández vesteix per primera vegada la samarreta del Barça, en paral·lel a una llarga llista de convocatòries a les diferents categories inferiors de la selecció catalana i espanyola.

Una de les primeres

El Futbol Club Barcelona va iniciar el projecte mixta de La Masia l’any 2021. La icona de la base i la formació d’elit catalana comptava amb diferents disciplines esportives més enllà del futbol, però sense cabuda per a les noies fins fa relativament poc. Amb aquest ambiciós projecte per a la igualtat en l’esport blaugrana, el club va oferir nou places per a jugadores del Barça B. A part de Martina Fernández, Alba Caño, Berta Doltrafill, Clàudia Riumalló, Judit Pujols, Laura Coronado, Lucía Corrales, Martina Fernández, Ona Baradad i Meritxell Font són les jugadores que formen part de La Masia en femení. Un grup de pioneres que marquen el camí del futbol del present i el futur de l’entitat amb l’objectiu de dirigir el talent cap al primer equip. Un èxit que Martina Fernández ja ha assolit, buscant ara la regularitat amb el millor equip del món.