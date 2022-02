Només un partit altempordanès al grup 5 de la Segona Divisió, on l’Esplais ha caigut aquest cap de setmana contra l’OAR Vic, mentre que l’AE Roses no ha competit aquest cap de setmana després de la suspensió del duel contra el Castellterçol.

Respecte a les castellonines, l’inici del duel ha estat favorable, amb una primera meitat molt igualada que s’ha descontrolat de mala manera en la represa del duel. Alexandra Cortizo ha marcat des del punt de penal (47’) per obrir el marcador, però les osonenques han reaccionat amb els gols de Laia Tomàs (48’), Any Cabezas (53’) i Hellen Lamini (70’). Alexandra Cortizo ha tornat a marcar per retallar la distància (77’), però Cristina Marco ha arrodonit el 2-4 definitiu en el temps de descans.

Les castellonines ocupen la penúltima posició amb quatre punts, mentre que l’AE Roses és novè amb dotze.