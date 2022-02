La Unió Esportiva La Jonquera ha celebrat la primera victòria de la temporada davant el Llefià (1-0). Una alegria molt esperada a les Forques que representa trencar amb una barrera mental que arrossegava l’equip des de la primera jornada. Els fronterers s’han tret l’espina de suma la primera victòria de la temporada en una segona volta on continua l’evolució de l’equip per competir contra tots els rivals. Un gol de Matheus Souza (48’) ha servit per endur-se els tres punts en una festa a Les Forques després de la victòria. Amb aquest punt de moral, els homes d’Arnau Liesa visiten el Banyoles aquest diumenge (16.30 h).

Per la seva banda, l’Escala no ha passat de l’empat contra el Mataró (1-1), però conserva el lideratge del grup després de les derrotes de Mollet i Bescanó, que acumulen una dinàmica negativa de resultats, deixant els escalencs al capdavant de la taula en solitari amb trenta-tres punts. Tres per sobre la Muntanyesa, quatre més que el Mollet i sis per sobre el Bescanó. Un gol de Pep Vergara ha obert la llauna ben aviat al Nou Miramar (3’), però Bargalló ha empatat ràpidament (5’) per deixar un empat que ha aguantat fins al final en el marcador. Aquest cap de setmana, els escalencs visiten el Lloret, un dels equips més complicats de la categoria, amb l’objectiu de mantenir el lideratge, dissabte (16 h).